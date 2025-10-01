Importante corte en Rodalies Barcelona hasta la próxima primavera: líneas y tramos afectados y transporte alternativo

En los últimos tiempos el servicio de Rodalies de Catalunya ha vivido distintas actuaciones de gran envergadura para tratar de minimizar los constantes problemas que afectan a sus líneas. Hace un año, por ejemplo, los usuarios del corredor Sur tuvieron que afrontar más de medio año de cortes por unos cruciales trabajos en la zona de Sant Vicenç de Calders.

El nuevo curso tendrá otra intervención de gran envergadura, en este caso para abordar problemáticas habituales en la línea R3, que cubre el trayecto entre L'Hospitalet de Llobregat y Puigcerdà. Allí, son frecuentes las interrupciones del servicio por averías en la catenaria y el sistema eléctrico pero también incidencias en señalización o por la infraestructura deteriorada.

Para atajar toda esta problemática, Adif lleva tiempo organizando el desdoblamiento de la vía y empezará en breve las obras de duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga, una importante actuación que comportará el corte de este tramo de 17 kilómetros y afectará a la comunicación entre las comarcas de Osona, Vallès y Barcelona. Estos trabajos coinciden con los que actualmente se están llevando a cabo en la estación de Montcada Bifurcació y solo son la primera fase de esta importante obra.

Tramo cortado y alternativas de transporte

Los trabajos empezarán el próximo martes 7 de octubre y se prevé que se prolonguen hasta mayo de 2026. Para ello, habrá una importante modificación del servicio de la R3 y las autoridades competentes han preparado un plan de servicios alternativos para ayudar a los usuarios afectados.

Lo más destacado es que en este tiempo quedará interrumpida la circulación de trenes de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga. En concreto, la línea solo funcionará entre La Garriga y Puigcerdà / La Tor de Querol. Renfe lleva días distribuyendo los detalles del plan con folletos informativos a sus usuarios.

Con todo, el tramo entre L'Hospitalet y Montcada Bifurcació se podrá seguir cubriendo en tren, con la R4 de Rodalies, y también se puede usar el Metro como alternativa, sobre todo si el desplazamiento es entre zonas metropolitanas a los que el suburbano llega.

Por otro lado, el tramo entre Montacda Bifurcació y La Garriga, que tiene seis estaciones de por medio, se tendrá que hacer con un servicio por carretera, que hará trayectos directos por bus o con estaciones y paradas de por medio. En concreto, habrá buses directos desde Barcelona Fabra i Puig hasta Vic (cada 15 minutos) y hasta La Garriga (cada 60 minutos), y también habrá viajes con paradas hasta Centelles (cada 30 minutos), con los que se podrá enlazar con trenes de la línea R3.

Estaciones que se quedarán sin servicio de la R3 Montcada Ripollet

Santa Perpetua de Mogoda - La Florida

Mollet Santa Rosa

Parets del Vallès

Granollers - Canovelles

Les Franqueses del Vallès

Las autoridades recomiendan planificar, más que nunca, los viajes con antelación. Expositores in situ, web y teléfonos y redes sociales pueden ser de gran utilidad así como aplicaciones como Moovit, en las que se puede preparar un viaje teniendo en cuenta la situación en tiempo real del tráfico y el estado de los transportes.