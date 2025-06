Las protestas contra el turismo masivo en Barcelona dan la vuelta al mundo

Las protestas en contra del turismo en Barcelona vuelven a ser el foco del verano. Vuelven las pistolas de agua y carteles con frases como «El turismo masivo esta matando la ciudad» y «El turismo nos está robando», en una renovada expresión de la turismofobia contra la que el sector ha alertado.

El pasado domingo, por ejemplo, varios centenares de personas se manifestaron por lugares emblemáticos de la ciudad gritando el lema habitual de todos los años «Tourists go home». Los manifestantes llegaron a detenerse frente varios hostales, donde se enfrentaron con alguno de los huéspedes y empleados de los establecimientos.

Estas acciones han llegado a llamar la atención de medios de comunicación internacionales, tal y como ya hicieron en 2024, cuando las protestas, incluido el asalto a un bus turístico y el lanzamiento de agua a visitantes que comían en una terraza, se hicieron virales.

En este sentido, el 'New York Times' y la BBC se hicieron eco de la manifestación del pasado domingo, enmarcándola en la oleada de malestar ciudadano asociado a la crisis de la vivienda, de la que en parte se responsabiliza al turismo.

El medio británico BBC informó detalladamente sobre las protestas, dando voz a residentes, manifestantes y propietarios. «Los residentes se cansan de que se formen multitudes de tal magnitud y sienten como si estuvieran siendo expulsados de sus propias ciudades», destaca la BBC.

El periódico estadounidense 'The New York Times' informa sobre las protestas antiturismo, no solo en España, sino en el resto de Europa, donde este fenómeno también está impactando. El diario advierte a sus lectores de que además de en España, en Italia, Portugal y Grecia pueden encontrarse con manifestaciones hostiles a su presencia.

Barcelona residents spray water pistols and set off smoke bombs in protest against mass tourism https://t.co/esDKcKs6hr pic.twitter.com/rO2W7RjMC0 — Reuters (@Reuters) June 16, 2025

Algunos medios se suman a estas advertencias de lo que se puede esperar de las protestas. Sin embargo, otro medio británico, 'The Guardian', lo relativiza, y le quita dramatismo, en un artículo de una colaboradora periodista afincada en España: "A medida que aumentan las protestas contra el turismo en Europa, necesitamos repensarlo, pero eso no es motivo para dejar de viajar". 'The Guardian' realiza algunas recomendaciones para evitar incidentes, y pone las manifestaciones en su contexto, reconociendo que la masificación del turismo impacta en el mercado de la vivienda. La colaboradora insta a los visitantes a no alojarse en pisos turísticos.