Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra

Illa vota en contra del referéndum y Junts advierte a Sánchez: «Tendrá consecuencias»

Los socialistas se alinean con los independentistas en respaldar el llamado acuerdo de Bruselas, pero no es suficiente para Puigdemont

Puigdemont fuerza a Illa a pronunciarse sobre un referéndum secesionista

Salvador Illa y Carles Puigdemont, antes de reunirse en Bélgica, hace un mes
Salvador Illa y Carles Puigdemont, antes de reunirse en Bélgica, hace un mes AFP
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No se puede jugar a dos bandas. Su voto tendrá consecuencias». Con estas palabras, la portavoz de Junts en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales, ha advertido este jueves a Salvador Illa, aunque el mensaje iba dirigido a Pedro Sánchez, por ... la negativa de los socialistas a votar a favor de un referéndum de autodeterminación, tal y como figuraba en una de las propuestas de resolución del partido de Carles Puigdemont presentadas en el marco del debate de política general celebrado esta semana en Barcelona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app