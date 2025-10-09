Illa vota en contra del referéndum y Junts advierte a Sánchez: «Tendrá consecuencias»

«No se puede jugar a dos bandas. Su voto tendrá consecuencias». Con estas palabras, la portavoz de Junts en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales, ha advertido este jueves a Salvador Illa, aunque el mensaje iba dirigido a Pedro Sánchez, por ... la negativa de los socialistas a votar a favor de un referéndum de autodeterminación, tal y como figuraba en una de las propuestas de resolución del partido de Carles Puigdemont presentadas en el marco del debate de política general celebrado esta semana en Barcelona.

El PSC ha votado en contra, impidiendo así su aprobación, del punto del texto que acompañaba al preámbulo del llamado acuerdo de Bruselas, llamado «antecedentes», firmado entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez en 2023. Los socialistas se han alineado en esta votación con los diputados del PP y Vox, que juntos tienen mayoría absoluta en la cámara catalana. «Están avisados desde hace días», ha dicho Sales, poco antes de la votación pero conocedora ya del sentido del voto del PSC.

Tras replicar el preámbulo del documento suscrito por Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts), para que Sánchez pudiera seguir en la Moncloa, la iniciativa de Junts, rechazada por los socialistas este jueves en el Parlament añadía que: «Fruto de esta realidad histórica y de la necesidad compartida de resolver el conflicto descrito, se planteará en el espacio de negociación habilitado a tal efecto la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña».

De esta manera, los de Puigdemont han forzado a Illa a posicionarse en contra de la celebración de un referéndum, que en el texto firmado en Bruselas figura como la solución planteada por Junts, pero no por el PSOE. Sin embargo, el presidente de Junts y fugado de la Justicia desde 2017 quiere avances en la negociación en Suiza, una vez que las últimas reivindicaciones (transferencia de la inmigración, oficialidad del catalán en Europa, aplicación de la ley de Amnistía...) están encalladas.

Así, esta semana, tras Albert Batet, ha sido también Sales quien ha transmitido a los socialistas que el crédito de Junts se está agotando. «Sánchez incumple permanentemente con los catalanes», ha dicho la número dos de los independentistas en la cámara catalana. Después de advertir en un tono duro a Illa, Sales ha asegurado que «su voto tendrá consecuencias, o salen de la lógica de bloqueo o ya basta, están avisados desde hace días».