Illa se reúne con los presidentes de Renfe y Adif para abordar las incidencias en Rodalies

Illa encabeza la reunión de la Comisión Interdepartamental de Rodalies con el presidente de Renfe y Adif.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han reunido este martes con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en el marco de la Comisión Interdepartamental de Rodalies para abordar las incidencias en el servicio.

La reunión ha empezado sobre las 8.30 en el Palau de la Generalitat, antes de la reunión de cada martes del Consell Executiu, y también ha contado con la participación del comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias.

Noticia Relacionada Óscar Puente anuncia un plan de compra de trenes para Renfe tras los problemas con los Avril de Talgo Antonio Ramírez Cerezo El ministro de Transportes visitó ayer la fábrica de Siemens en Dusseldorf para la búsqueda de material rodante

El encuentro, que inicialmente estaba programado para la semana pasada, se agendó a raíz de las averías que se produjeron durante los días 23, 24 y 25 de agosto, que obligaron a cortar el servicio de la R3 durante gran parte del fin de semana y de otras líneas el lunes.