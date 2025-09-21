Suscribete a
Illa aviva las ‘embajadas’ catalanas, que ya ejercen por medio mundo

El líder socialista prometió «reordenar» las delegaciones pero desde la Generalitat ha aumentado su número a 24 y siguen contraprogramando la actividad de las embajadas españolas

Illa y ERC pactan la apertura de tres nuevas 'embajadas': China, Canadá y Jordania

Salvador Illa saluda a Jaume Duch, en la toma de posesión del segundo como consejero de la Generalitat el verano de 2024
Daniel Tercero

Barcelona

«Reordenar» y «racionalizar» la estructura de delegaciones y entes con los que la Generalitat de Cataluña trabaja en el extranjero fue una promesa electoral de Salvador Illa (PSC) en las pasadas elecciones autonómicas de 2024. Este compromiso con los votantes se ha ... traducido, una vez el líder socialista se hizo con el Govern, en un aumento de las 'embajadas' catalanas: de 21 a 24; el mismo presupuesto en el entramado que con ERC en el poder: casi 30 millones de euros al año; la creación de un cuerpo de funcionarios diplomáticos al margen del de España; y una política que sigue contraprogramando actividades de las embajadas nacionales. Illa ha reflotado, así, una estructura, trascendental durante el pulso independentista de 2017, que tendrá presencia en medio mundo cuando se incorporen las anunciadas delegaciones en China, Canadá y Jordania y que Junts ve con buenos ojos a la espera de que sirva en beneficio del siguiente reto secesionista.

