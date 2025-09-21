Illa aviva las ‘embajadas’ catalanas, que ya ejercen por medio mundo
El líder socialista prometió «reordenar» las delegaciones pero desde la Generalitat ha aumentado su número a 24 y siguen contraprogramando la actividad de las embajadas españolas
Illa y ERC pactan la apertura de tres nuevas 'embajadas': China, Canadá y Jordania
«Reordenar» y «racionalizar» la estructura de delegaciones y entes con los que la Generalitat de Cataluña trabaja en el extranjero fue una promesa electoral de Salvador Illa (PSC) en las pasadas elecciones autonómicas de 2024. Este compromiso con los votantes se ha ... traducido, una vez el líder socialista se hizo con el Govern, en un aumento de las 'embajadas' catalanas: de 21 a 24; el mismo presupuesto en el entramado que con ERC en el poder: casi 30 millones de euros al año; la creación de un cuerpo de funcionarios diplomáticos al margen del de España; y una política que sigue contraprogramando actividades de las embajadas nacionales. Illa ha reflotado, así, una estructura, trascendental durante el pulso independentista de 2017, que tendrá presencia en medio mundo cuando se incorporen las anunciadas delegaciones en China, Canadá y Jordania y que Junts ve con buenos ojos a la espera de que sirva en beneficio del siguiente reto secesionista.
Esta semana, el Govern ha aprobado el aumento del número de delegaciones en el extranjero, anunciado días atrás, para llegar en los próximos meses a las 24 oficinas diplomáticas. Illa heredó 21 'embajadas' de Pere Aragonès (ERC). El número supera con creces la estructura con la que contó Carles Puigdemont (Junts) cuando lideró el 'procés' en su etapa final. Este dispuso de 14 oficinas –el Gobierno cerró 13 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, solo mantuvo la delegación ante la Unión Europa–. Y desde ellas, con Raül Romeva en cabeza como consejero de exteriores, se creó un frente propagandístico y operativo que consiguió darle más de un dolor de cabeza a la diplomacia española.
Delegaciones de
Cataluña en el mundo
2
Europa
4
Ásia
1
América
3
Áfica
1
América
Canadá
México y
América Central
Con sede en México, y para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Estados
Unidos
Brasil
Estados Andinos Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela
Cono Sur
Con sede en Argentina, y para Paraguay, Uruguay y Chile
2
Europa
Países Nórdicos y
Países Bálticos
Con sede en Suecia, y para Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania
Europa Central
Con sede en Austria, y para Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Liechtenstein, Polonia y Chequia
Unión Europea
Bruselas
Reino Unido
e Irlanda
Alemania
Francia
Suiza
Andorra
Italia
Italia, Malta, San Marino y Chipre
Portugal
Sudeste de Europa
Con sede en Rumanía, y para Croacia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Montenegro y Serbia
3
África
Norte de África
Con sede en Marruecos, y para Túnez y Argelia
África Meridional
y Oriental
Con sede en Kenia, y para Sudáfrica, Angola y Mozambique
África
Occidental
Con sede en Senegal, y para Gambia, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Malí
4
Asia
Japón
China
Corea
del Sur
Mediterráneo Oriental
Con sede en Jordania
Fuente: Generalitat de Cataluña / ABC
Actualmente, como consecuencia de la falta de presupuestos aprobados por el Parlament para 2025, Illa cuenta con el mismo presupuesto que Aragonès para la acción exterior de la Generalitat, en la que se enmarca la estructura de las 'embajadas', las oficinas y los delegados: 29,8 millones de euros. Unas cuentas que ERC aprobó con el visto bueno del PSC y que, en cualquier caso, todo apunta que la partida destinada a este armazón nacionalista aumentará en el futuro.
El papel de Jaume Duch
Capitaneando este esqueleto burocrático Illa ha situado a Jaume Duch –ayer estuvo en Londres y mañana, en Nueva York–, que fue durante muchos años uno de los españoles más influyentes en las instituciones de la Unión Europea (UE), a las que llegó en 1987 como asistente de Concepció Ferrer (Unió) y que al poco ya tenía plaza de funcionario hasta escalar a la de director general. Durante años, apuntan fuentes comunitarias a este diario, se ha podido decir que «en todo el organigrama oficial del Parlamento Europeo no ha habido nadie con más capacidad ni con más tesón para defender a la institución». Sin embargo, tras asumir el cargo de consejero catalán de Unión Europea y Acción Exterior ha alertado de un supuesto riesgo a que Bruselas centralice políticas y asuma competencias a costa de las regiones.
El paso asumido por Duch (63 años), de funcionario comunitario –fue un puntal entre bambalinas en defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional español durante el 'procés'– a político autonómico, es poco habitual entre los altos funcionarios de la UE. Sorprendió en la capital comunitaria, más acostumbrados a retiros en empresas privadas y retos internacionales, que su experiencia y agenda telefónica no tuvieran una continuidad directa entre las paredes y los pasillos de Bruselas y optase por un cargo de menor relevancia, en comparación, tras una oferta de los socialistas liderados por Illa.
Sea como fuere, lo cierto es que Duch tiene bajo su control el entramado de los delegados (a 92.000 euros al año cada uno) y las 'embajadas' de la Generalitat. Una organización que no para de crecer. En los próximos meses está previsto que trabajen a pleno rendimiento las nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania, llegando así a las 24 oficinas políticas, pero con capacidad para actuar en medio mundo, pues muchas tienen un ámbito de acción que sobrepasa la frontera del país en el que radican.
Además, el consejero del ramo mantiene como 'embajadoras' a dos activistas independentistas que mantienen viva la reivindicación política. Una, Marie Kapretz, participó en el 'procés' como delegada en Alemania y otra, Krystyna Schreiber, la fichó Quim Torra para Viena (Europa Central) cuando este recuperó las delegaciones suspendidas por el 155. Hace unos días, por ejemplo, Schreiber contraprogramó un evento de calado comercial de la Embajada de España en la capital de Austria con un acto político de la 'embajada' catalana al que también asistió Duch.
