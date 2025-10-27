Illa pide a Puigdemont que decida sobre su relación con Sánchez pensando en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la dirección de Junts que actúe «con sensatez y pensando, antes que nada, en Cataluña y los intereses de los catalanes», sobre su decisión de romper o no con el PSOE, en el marco ... de la reunión de la ejecutiva que celebra este lunes el partido en Perpiñán (Francia) para decidirlo y someterlo a la votación de la militancia.

Así se ha manifestado este lunes en una entrevista de 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Ep, en la que Illa ha asegurado que el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos, y que la alternativa al presidente, Pedro Sánchez, sería «involucionista». Según él, todo lo que depende del Gobierno se ha cumplido, y lo ha ejemplificado con la aprobación de la amnistía por parte del Congreso de los Diputados, la propuesta para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat, y la oficialidad del catalán en Europa. «Nunca se ha estado tan cerca de que el catalán tenga estatus oficial en Europa», ha sostenido.

Ha deseado que se imponga el sentido común en la decisión de los de Carles Puigdemont, pero ha mantenido que Sánchez puede continuar al frente del Gobierno a pesar de lo que decidan: «El programa del gobierno del presidente Sánchez es un programa estimulante en sí mismo por España, y por supuesto para Cataluña es positivo». Además, ha pedido reflexionar sobre cuál sería la alternativa a un Gobierno encabezado por el PSOE, algo que cree que le corresponderá a Junts explicar «en función de la decisión que tomen» esta tarde.