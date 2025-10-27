Suscribete a
Illa pide a Puigdemont que decida sobre su relación con Sánchez pensando en Cataluña

El presidente de la Generalitat sostiene que la continuidad del Ejecutivo del PSOE no está en cuestión

Illa reconoce que el cambio sobre la amnistía fue por el resultado de las elecciones de 2023

Salvador Illa, durante un pleno del Parlament
Salvador Illa, durante un pleno del Parlament ep

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la dirección de Junts que actúe «con sensatez y pensando, antes que nada, en Cataluña y los intereses de los catalanes», sobre su decisión de romper o no con el PSOE, en el marco ... de la reunión de la ejecutiva que celebra este lunes el partido en Perpiñán (Francia) para decidirlo y someterlo a la votación de la militancia.

