Illa mantiene la política nacionalista de Aragonès tras su primer año de Govern

El líder del PSC se centra en que se aplique la amnistía a Puigdemont y arrancar el concierto económico

Los socialistas mantienen la misma política lingüística en las escuelas que Junts y ERC aplicando la inmersión obligatoria en catalán

Illa se instala en un tripartito de facto que gobierna Cataluña

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, durante una rueda de prensa en China, este mes
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, durante una rueda de prensa en China, este mes Efe
Daniel Tercero

Barcelona

Hoy se cumple un año de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, gracias a los votos del PSC, ERC y Comuns. Illa tomó el relevo de Pere Aragonès (ERC) solo unas horas después de que Carles ... Puigdemont (Junts) protagonizara un mitin a escasos metros del Parlament tras cruzar la frontera y plantarse en el centro de Barcelona sin que ni un solo cuerpo policial –y en la comunidad operan tres– lo impidiera, a pesar de que tenía, y mantiene, una orden judicial de detención.

