Illa desvelará el país de origen de los detenidos en pleno auge de Aliança

Los Mossos anuncian que seguirán los pasos de la Ertzaintza el día que Orriols empata con Junts en los sondeos

Aliança rasga el velo catalán

Análisis | Puigdemont y Barcelona

La multirreincidencia enquista la percepción de inseguridad en Barcelona

Los Mossos registran a un detenido durante uno de los despliegues del plan Kanpai en Barcelona
Los Mossos registran a un detenido durante uno de los despliegues del plan Kanpai en Barcelona

Elena Burés y Daniel Tercero

Barcelona

Ayer, cuando el 'CIS catalán' confirmó el auge demoscópico de Aliança Catalana a costa de Junts, el director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, avanzó que el Cuerpo seguirá los pasos de la Ertzaintza y detallará el origen de los detenidos ... en un balance de criminalidad, cuya publicación se prevé para el próximo enero y que podría repetirse cada semestre.

