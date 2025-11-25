Illa desvelará el país de origen de los detenidos en pleno auge de Aliança

Ayer, cuando el 'CIS catalán' confirmó el auge demoscópico de Aliança Catalana a costa de Junts, el director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, avanzó que el Cuerpo seguirá los pasos de la Ertzaintza y detallará el origen de los detenidos ... en un balance de criminalidad, cuya publicación se prevé para el próximo enero y que podría repetirse cada semestre.

El anuncio se produjo durante la rueda de prensa para desgranar los logros del plan Kanpai contra la multirreincidencia. Cumplidos seis meses de su despliegue en Cataluña, se ha saldado con 470 detenidos, que acumulan más de 4.000 antecedentes. De los mismos no se ha proporcionado información sobre el origen, es decir, si son nacionales o extranjeros, por eso Trapero precisó que será a principios del próximo año cuando en el informe sobre la actividad policial sí se aportarán los datos, desgranados por tipología delictiva.

Así, el director de la Policía indicó que en el ámbito delincuencial, «el concepto extranjero», sin ir más allá, «dice poco». «Tampoco preguntamos por qué hay mayoría de hombres [entre los arrestados]; no es el objeto de debate», zanjó. Lo cierto es que, con esta decisión, la Generalitat sigue la estela del Gobierno vasco que, hace unos días decidió desgranar el origen de los delincuentes, aunque sin especificar país de procedencia (procedencia europea, origen magrebí). En el caso de Cataluña, no han aclarado aún si se limitarán a indicar simplemente si el detenido es «nacional» o «extranjero». Sí harán una relación entre dicho origen y la tipología delictiva por la que ha sido detenido. Por ejemplo, ayer, en cuanto al perfil del multirreincidente sí indicaron que entre ellos, la mayoría, son personas «con poco arraigo», así como con «escasa integración», señalando así a un posible origen extranjero.

Hace unos días, ABC se dirigió al Departamento de Interior para preguntar por esta misma cuestión: si tras la decisión del Gobierno vasco de detallar el origen de los detenidos, desde el Ejecutivo autonómico se planteaban seguir sus pasos. Al respecto, Interior derivó la cuestión a la propia Policía catalana –pese a ser una decisión política– y desde el Cuerpo aclararon a este diario que «el criterio comunicativo de los Mossos se basa en el código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña, donde se recomienda no facilitar la nacionalidad de víctimas y autores, siempre y cuando no sea un dato relevante para entender la noticia».

En esa línea, desde la Policía catalana precisaron que se publica únicamente la nacionalidad en casos como, por ejemplo, el de una mujer dominicana que es engañada para venir a España y acaba siendo obligada a prostituirse; o el de un grupo criminal portugués que entraba en el país para secuestrar empresarios nacionales y, una vez perpetrado el delito y cobrado el rescate, volvían a Portugal a esconderse. «En estos casos hay que explicar la nacionalidad para entender la noticia», puntualizaron.

También recordaron, tal y como ayer defendió en la misma rueda de prensa la titular catalana de Interior, Núria Parlon, que para saber si las detenciones son de nacionales o extranjeros los datos se pueden reclamar a través del Sistema de Acceso a la Información Pública. Lo cierto es que, pese a las reticencias iniciales para evitar que a nivel político las cifras se empleen para azuzar la inseguridad como arma electoral, y vincular inmigración con delincuencia, el Govern ha decidido finalmente seguir los pasos del Departamento de Seguridad del País Vasco, y hacer público, sin tener que requerirlo previamente –como ahora es necesario–, el origen de los detenidos.

En cualquier caso, la decisión de publicar el origen de los detenidos coincide con la gran subida que las encuestas auguran para Aliança en un futuro Parlament. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), el 'CIS catalán', dio a conocer el último barómetro del año. Los de Sílvia Orriols empatarían con Junts. Un auténtico terremoto político en Cataluña, si las urnas confirman este augurio.

Sin mayoría alternativa

Orriols empataría a 19-20 escaños con los de Carles Puigdemont. Aliança obtuvo dos escaños en las elecciones de 2024. Subiría entre 17 o 18 escaños, si las elecciones autonómicas se celebrasen hoy. El anterior sondeo del CEO otorgaba entre ocho y diez escaños a Aliança. Junts perdería 15 o 16 diputados, se quedaría en los mismos 19-20, y ERC ganaría dos o tres asientos, situándose en los 22-23 representantes.

Así, Orriols estaría a un paso de disputar el liderazgo en el movimiento secesionista y, además, en convertirse en la líder de la oposición de la cámara catalana, solo por detrás de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, que, según el CEO, estaría sufriendo un desgaste en la confianza de los catalanes a la hora de votarle. Perdería entre dos y cuatro diputados y el PSC pasaría de 42 a 38-40 asientos.

Tras ellos se situaría Vox, que con Ignacio Garriga al frente, ganaría dos o tres escaños, alcanzando los 13-14; y superaría al PP de Alejandro Fernández que, por primera vez, se vería desplazado por Vox en el Parlament en una proyección electoral. Los populares pasarían de 15 a 12-13. En cuanto a Comuns y la CUP, poca perspectiva de variación. Los de Jéssica Albiach se quedarían en los seis escaños actuales y los anticapitalistas, podrían perder uno o quedarse con cuatro.

Con esta estimación (cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre, periodo que incluye la ruptura de Junts con el PSOE), Illa podría perder la mayoría (66-69) pero los independentistas no sumarían (63-67).