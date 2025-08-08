«Illa Cuida muchísimo la puesta en escena y la estética del poder»

A la espera de cambios. Este sería el denominador común de cuatro personas con presencia en el ámbito público, consultadas por ABC, como resumen del primer año de Savador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña. Toni Aira, profesor de Comunicación ... Política de la UPF-BSM, pone el acento en la diferencia de transmitir de Illa con respecto a Pere Aragonès (ERC). «Illa ha tomado conciencia de la importancia de la comunicación más y mejor que Aragonès, de su rol presidencial. Cuida muchísimo la puesta en escena, la estética del poder y su presidencialidad», señala. Y añade que, además, «el resto de partidos tienen dificultades de organización y consolidación de liderazgos, que, por una cosa u otra, permite a Illa ganar posicionamiento».

Tanto Josep Maria Castellà, presidente del Club Tocqueville, como Álex Ramos, presidente de Societat Civil Catalana, coinciden en que la llegada de Illa a la Generalitat supuso «para muchos catalanes, votantes suyos o no, de entrada, una sensación de alivio y descompresión frente a la polarización de la sociedad catalana propiciada por los anteriores gobiernos secesionistas». Castellà advierte, sin embargo, que la debilidad del PSC en el Parlament y la dependencia de Pedro Sánchez de Junts y ERC «contribuyen a adoptar prioridades más continuistas de lo deseable o de confrontación con otras comunidades autónomas, como la propuesta de pacto fiscal, que lastran el futuro de los jóvenes y de las capas más dinámicas de la sociedad catalana».

En palabras de Ramos: «Demasiadas cosas siguen igual porque Illa está atado a la agenda del separatismo». Recuerda que el PSC pactó con ERC la investidura y unas líneas generales para la legislatura que «le obligan a pagar un precio muy alto que recae en la ciudadanía». En este precio está, por ejemplo, la política lingüística que, asegura el presidente de la entidad constitucionalista, «no sólo es excluyente y conculca derechos fundamentales, sino que, bajo el pretexto de 'salvar' el catalán, busca erradicar el español». Y califica la iniciativa del concierto económico para Cataluña como «una medida perniciosa, que fulmina la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios y favorece la fractura de España».

También valora a Illa como inmovilista Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. «Illa no ha tomado ninguna decisión que corte la ingeniería social que se lleva a cabo en los centros educativos. Mantiene la política lingüística del independentismo. Los independentistas deben estar súper contentos porque sentados en una supuesta oposición están consiguiendo avanzar en las políticas lingüísticas», concluye.