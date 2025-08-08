Suscribete a
«Illa Cuida muchísimo la puesta en escena y la estética del poder»

Cuatro personas con perfil público analizan para ABC su primer año de gobierno

Salvador Illa, un año entre eufemismos

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el Parlament, durante el pleno de finales de julio
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el Parlament, durante el pleno de finales de julio Efe
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

A la espera de cambios. Este sería el denominador común de cuatro personas con presencia en el ámbito público, consultadas por ABC, como resumen del primer año de Savador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña. Toni Aira, profesor de Comunicación ... Política de la UPF-BSM, pone el acento en la diferencia de transmitir de Illa con respecto a Pere Aragonès (ERC). «Illa ha tomado conciencia de la importancia de la comunicación más y mejor que Aragonès, de su rol presidencial. Cuida muchísimo la puesta en escena, la estética del poder y su presidencialidad», señala. Y añade que, además, «el resto de partidos tienen dificultades de organización y consolidación de liderazgos, que, por una cosa u otra, permite a Illa ganar posicionamiento».

Comentarios
0
