Illa cree que Mazón no ha estado a la altura y le insta a convocar elecciones

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este lunes, tras conocer la decisión de Carlos Mazón, que cuando uno no está a la altura, lo mejor es «dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos». ... De esta manera, el presidente autonómico catalán se ha referido a la dimisión de su homólogo de la Comunidad Valenciana y se ha unido a las voces del PSOE que reclaman a Mazón que convoque elecciones anticipadas.

Desde el Palacio de la Generalitat, Illa, en un acto sobre la reforma de la administración, ha alertado que la calidad de los perfiles técnicos «no sirve o no suplirá la complejidad de tomar decisiones». El presidente autonómico catalán ha dicho que hay decisiones que no son ni obvias ni sencillas, que deben tomar los que han sido elegidos por los ciudadanos, y que hay elementos que no pueden resolver la «incapacidad de tomar decisiones» ni los errores.

«Tampoco evitará que si alguien no sabe estar a la altura, las cosas no vayan bien. Lo digo en relación con lo que hemos visto esta mañana y este último año», ha mencionado, en referencia a Mazón y la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana. «A veces, cuando no se está a la altura, lo mejor es reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos», ha añadido Illa.