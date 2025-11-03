Illa cree que Mazón no ha estado a la altura y le insta a convocar elecciones

Suscribete a
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el miércoles en Valencia
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este lunes, tras conocer la decisión de Carlos Mazón, que cuando uno no está a la altura, lo mejor es «dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos». ... De esta manera, el presidente autonómico catalán se ha referido a la dimisión de su homólogo de la Comunidad Valenciana y se ha unido a las voces del PSOE que reclaman a Mazón que convoque elecciones anticipadas.

