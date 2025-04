Illa confía en recuperar la normalidad esta noche y despliega a 7.000 Mossos para reforzar la seguridad

Pasadas las ocho de la tarde, Cataluña ha recuperado más del 40 por ciento del suministro eléctrico. La previsión, según ha apuntando desde Palau el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es que la normalidad se recupere esta noche. Para garantizar la seguridad, ha desplegado a más de 7.000 agentes de los Mossos d'Esquadra, para evitar posibles pillajes. Aunque, eso sí, ha precisado que «no ha habido ningún incidente destacado» durante esta jornada de apagón en la comunidad.

Respecto a los centros sanitarios y grandes hospitales, el 'president' ha detallado que han «recuperado paulatinamente» el suministro y que se han suspendido las operaciones y consultas no urgentes, para reprogramarlas durante la próxima semana. La afectación más importante la ha sufrido la red ferroviaria catalana, ya que Rodalies sigue sin operar. En cambio, el metro recupera de forma paulatina el servicio. Por eso desde la Generalitat piden que la población siga los canales oficiales para estar al tanto de las últimas actualizaciones.

En puertos y aeropuertos hay «normalidad en su funcionamiento», ha apuntando Illa. A lo largo de la jornada, los servicios de Emergencias han realizado 600 actuaciones para rescatar a personas atrapadas en ascensores. «Por el momento ya no queda nadie, que sepamos», ha aclarado. El teléfono 112 ha recibido más de 6.000 llamadas, lo que significa más del doble de un día corriente.

El despliegue de los Mossos continúa activo. Los efectivos han doblado turnos, y serán unos 7.700 los agentes que garantizarán la seguridad en las calles de Cataluña mientras que no se restablezca de manera total el suministro eléctrico. Entre ellos habrá una decena de equipos de orden público. Ante los posibles altercados, Illa ha advertido que «las situaciones de emergencia, desgraciadamente, se aprovechan con objetivos espurios», y por ello ha pedido a los ciudadanos que no confíen en informaciones no verificadas.

«Esta situación excepcionalidad que sufrimos aún, como cualquier emergencia, requiere de determinación, rigor y calma», ha indicado Illa, antes de desplazarse hasta el centro de coordinación para seguir el restablecimiento progresivo del servicio. Además, ha subrayado que no se ha detectado, por el momento, ningún comportamiento incívico. Por el momento, la Generalitat descarta suspender las clases