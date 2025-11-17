Illa busca sede en Madrid para la Generalitat por 27 millones de euros

El Govern ha abierto la convocatoria de un concurso público para la adquisición en propiedad de la nueva sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid. A través de la Dirección General del Patrimonio, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat de ... Cataluña (DOGC) este lunes, el concurso consiste en la compra-venta de «un inmueble o inmuebles en la ciudad de Madrid, para ubicar las dependencias administrativas de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, el Centro Cultural-Librería Blanquerna, un espacio para uso residencial y, opcionalmente, seis plazas de aparcamiento».

Según consta en el anuncio publicado en el DOGC, avanzado por 'La Vanguardia', «el precio máximo de licitación es de 27.131.200,00 euros, sin impuestos» y esta operación se debe a que, desde hace unos meses, la sede del Govern en la capital de España se trasladó a un edificio de alquiler en la calle Orense, 62 (en el barrio de Tetuán, alejado del centro de la ciudad), una ubicación temporal, tras haber disfrutado durante veinte años de un lugar céntrico y favorable para la vida política y cultural de Madrid en la calle Alcalá, 44, al inicio de la calle Gran Vía.

El importe de 27,1 millones de euros debe ir destinado, según el anuncio público, a la sede de la Generalitat, que incluye un uso residencial, y para optar a este concurso los edificios deben estar ubicados en alguno de los distritos o barrios céntricos de Madrid: Centro, Recoletos, Goya, Lista o Castellana. Recuperar una sede abierta al público, amplia (entre 2.085 y 2.605 metros cuadrados) que compagine institucionalidad y cultura, es básico para el Govern de Salvador Illa, que en ningún momento ha valorado cerrar la delegación.

A la espera de que este proceso de adquisición del inmueble se resuelva (el plazo para las ofertas finaliza el 19 de enero), la Generalitat y la librería Blanquerna se han trasladado de Alcalá como consecuencia de la venta del edificio por parte de los propietarios -para construir un hotel- en el que estaba instalada la representación institucional autonómica, ahora con la exalcaldesa de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Núria Marín como delegada y al frente de un equipo de una veintena de trabajadores. La nueva sede, de unas dimensiones similares a las de Alcalá, está en la calle Orense y su apertura está prevista para las próximas semanas.