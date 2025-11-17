Illa busca sede en Madrid para la Generalitat por 27 millones de euros

Suscribete a
En unas semanas, la representación institucional y la librería Blanquerna abrirán en la calle Orense, una ubicación temporal tras abandonar Alcalá

Antigua sede de la Generalitat de Cataluña en la calle Alcalá de Madrid, en una imagen de 2017
Antigua sede de la Generalitat de Cataluña en la calle Alcalá de Madrid, en una imagen de 2017 ABC
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

El Govern ha abierto la convocatoria de un concurso público para la adquisición en propiedad de la nueva sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid. A través de la Dirección General del Patrimonio, según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat de ... Cataluña (DOGC) este lunes, el concurso consiste en la compra-venta de «un inmueble o inmuebles en la ciudad de Madrid, para ubicar las dependencias administrativas de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, el Centro Cultural-Librería Blanquerna, un espacio para uso residencial y, opcionalmente, seis plazas de aparcamiento».

