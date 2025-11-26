Illa anuncia que el Govern compra «más de mil pisos» a CaixaBank para aumentar el parque público catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que su gobierno ha acordado comprar «más de mil pisos» a la inmobiliaria de CaixaBank, InmoCaixa, por un coste total de 87,2 millones de euros. La compra de estos ... pisos tendrá una incidencia en 14 poblaciones, entre ellas Sabadell, quinta ciudad más poblada de Cataluña, con alcalde socialista, y desde la que Illa ha informado de esta decisión en el marco de las conferencias que el presidente autonómico catalán está haciendo por toda la comunidad.

Noticia Relacionada Illa anuncia un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para gestionar 13.000 viviendas y 300 solares de la Sareb Daniel Tercero La entidad pública del suelo firmará «la próxima semana o la siguiente» un protocolo con la Generalitat para traspasar los pisos sin saber en qué estado se encuentran

Illa ha remarcado, durante su intervención, que esta operación es «una inversión» porque «son viviendas que incrementan el parque público» y mantendrán el tipo de «vivienda protegida» que iban a perder. Con esta iniciativa, ha defendido, «rescatamos pisos del mercado para convertirlos en vivienda pública». La idea del Govern es invertir unos 18.500 millones de euros en cinco años en el mercado inmobiliario. Una cifra que, sin embargo, está condicionada a la aprobación de presupuestos, cuentas que no se renuevan desde 2023 con Pere Aragonès (ERC) como presidente de la Generalitat.

En cualquier caso, Illa ha señalado que «hoy damos un paso más» para garantizar «la estabilidad residencial a las personas que hasta ahora vivían [en los pisos comprados] y que podrán continuar viviendo en estas viviendas», es decir, aunque el presidente de la Generalitat no lo ha concretado ni ha dado más detalles sobre la operación, las viviendas compradas no son para ponerlas en el mercado del alquiler sino para asegurar los alquileres que ahora gestiona InmoCaixa.

Noticia Relacionada España pierde 120.000 alquileres en dos años de la ley de Vivienda Antonio Ramírez Cerezo Este año se evaporarán otros 50.000 inmuebles del mercado, lo que presionará aún más la demanda

Según ha dicho Illa, estas viviendas -que son en total 1.064, según ha informado la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en una nota posterior y afectará a Barcelona, Cornellá de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Tarrasa, Tordera, Olot, Lérida, Tarragona y la citada Sabadell- se añadirán «a los lotes que la Generalitat ya había comprado a InmoCaixa» llegando a un total de casi dos mil pisos «en un año».

«Se trata de la adquisición más grande hecha nunca por la Generalitat», ha recordado, para insistir en que «seguimos sumando» desde la administración autonómica. «Cumpliremos el plan 50.000 y no pararemos hasta conseguir el 15% de vivienda pública del parque total. En vivienda vamos a todas», ha añadido.

Grupo de trabajo para limitar la compra

En este sentido, este anuncio coincide con la primera reunión entre el Govern y Comuns para articular una propuesta que limite la compra de vivienda en Cataluña. Una decisión polémica que cuenta con la oposición del sector y de la oposición, especialmente del PP y Vox. El encuentro entre Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y la diputada de Comuns Susana Segovia, servirá para poner en marcha un grupo de trabajo de expertos con el objetivo de plantear esta drástica medida.

Noticia Relacionada Illa estudia «a fondo» la posibilidad de prohibir la «compra especulativa» de vivienda, pero pide una propuesta realista Àlex Gubern Los Comunes condicionan la negociación de los Presupuestos catalanes al veto a la adquisición de pisos si no son para vivir

El portavoz de Comuns, David Cid, ha apuntado este martes que este grupo de trabajo se centrará en evitar la compra de viviendas «especulativas» porque «la vivienda es para vivir, no para hacer negocio». En este sentido, Cid ha criticado que 301 días después de la aprobación del régimen sancionador de la ley de alquiler no se haya puesto ninguna sanción: «Este es el balance del Govern que tiene como máxima prioridad luchar contra la burocracia, agilizar los trámites y, evidentemente, hacer más eficiente la administración catalana».