Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Illa anuncia que el Govern compra «más de mil pisos» a CaixaBank para aumentar el parque público catalán

Las viviendas adquiridas por 87,2 millones de euros están alquiladas y garantizarán «la estabilidad residencial»

Cataluña estudia prohibir la venta de vivienda que no sea para vivir

Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat, charlando antes del inicio del pleno del Parlament de la semana pasada
Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat, charlando antes del inicio del pleno del Parlament de la semana pasada EP
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que su gobierno ha acordado comprar «más de mil pisos» a la inmobiliaria de CaixaBank, InmoCaixa, por un coste total de 87,2 millones de euros. La compra de estos ... pisos tendrá una incidencia en 14 poblaciones, entre ellas Sabadell, quinta ciudad más poblada de Cataluña, con alcalde socialista, y desde la que Illa ha informado de esta decisión en el marco de las conferencias que el presidente autonómico catalán está haciendo por toda la comunidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app