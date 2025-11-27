Suscribete a
De la huella en un ticket a los restos de metal en la ropa: los indicios que acorralan al lampista investigado por asesinar a la zapatera de Sabadell en 2007

Los investigadores analizarán ahora restos de cabellos localizados en la escena del crimen para determinar si eran de la víctima o del sospechoso

El lampista investigado por matar a Ana María se encuentra en libertad

Un ramo de flores ante la zapatería donde fue asesinada Ana María Milán en Sabadell en 2007
Un ramo de flores ante la zapatería donde fue asesinada Ana María Milán en Sabadell en 2007 aBC
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

La juez que investiga el asesinato de Ana María Milán sostiene que existen «indicios suficientes» de que el 28 de febrero de 2007, el único investigado por el crimen entró en la zapatería en la que esta trabajaba como dependienta en Sabadell ( ... Barcelona), y, aprovechando que la víctima estaba sola, le propinó numerosas puñaladas con una herramienta de trabajo cortante, tanto en la cara como en el cuello. Después, le lanzó una bombona de butano a la cabeza, y la mató. Para tratar de despistar a los investigadores, simuló que el suceso se había tratado de un robo, y por eso abrió el bolso de Ana María, cogió su monedero y tiró, junto al cuerpo de la mujer, la documentación y las monedas.

