De la huella en un ticket a los restos de metal en la ropa: los indicios que acorralan al lampista investigado por asesinar a la zapatera de Sabadell en 2007

La juez que investiga el asesinato de Ana María Milán sostiene que existen «indicios suficientes» de que el 28 de febrero de 2007, el único investigado por el crimen entró en la zapatería en la que esta trabajaba como dependienta en Sabadell ( ... Barcelona), y, aprovechando que la víctima estaba sola, le propinó numerosas puñaladas con una herramienta de trabajo cortante, tanto en la cara como en el cuello. Después, le lanzó una bombona de butano a la cabeza, y la mató. Para tratar de despistar a los investigadores, simuló que el suceso se había tratado de un robo, y por eso abrió el bolso de Ana María, cogió su monedero y tiró, junto al cuerpo de la mujer, la documentación y las monedas.

No contaba el sospechoso con que varios años después, ya en 2019, los Mossos d'Esquadra localizasen una huella parcial suya en uno de los tickets de la víctima. Entonces fue detenido, pero finalmente quedó en libertad y el juzgado decretó el archivo provisional del caso, al considerar que el indicio, a falta de otras pruebas, no era suficiente para sentarlo en el banquillo. Ahora, 18 años después del asesinato, la Científica ha conseguido reabrir el caso, al encontrar restos de metales -estaño y cobre- tanto en la ropa de la víctima como en la del sospechoso que, como lampista, había estado realizando unas reparaciones en la zapatería la fecha del crimen.

Por eso la juez recoge en su auto, consultado por ABC, que los indicios de su participación son el resultado de la aplicación de nuevos avances tecnológicos que han permitido confirmar «de manera objetiva» la existencia de «contacto directo» entre la espalda de la ropa de Ana María y elementos con los que el sospechoso trabajaba habitualmente: cobre, hierro, plomo y estaño, restos que también se han localizado en las prendas del investigado.

Como este, que ahora tiene 75 años, no ha podido aportar ninguna explicación «lógica» ni «racional» sobre esta transferencia a la ropa de la víctima, la magistrada entiende que no deberían existir estos restos en prendas de personas que no se dediquen a este tipo de oficio, y menos en su espalda. Ese nuevo hallazgo, sumado al de la huella en la ticket, permiten, ahora así, afirmar que el individuo es el «presunto responsable de la muerte» de Ana María.

El investigado, ya desde un primero momento, negó haber visto a la víctima el día del crimen. Ahora, sigue sin dar «una explicación razonable» a por qué su huella apareció en el recibo, y los restos de metal localizados en la ropa contradicen su versión porque constatan que sí hubo «contacto directo» entre ambos. La juez concluye que dicho contacto «no pudo ser otro que la agresión y provocación de la muerte» de la dependienta.

Queda por practicar una última prueba, y es que entre las prendas de la mujer, los investigadores localizaron varios pelos. Por tanto, ahora tendrán que comparar las muestras de ADN mitocondrial con las muestras de ADN del investigado y también con las del hijo de la víctima, para determinar si eran de Ana María o del sospechoso. Tras pasar a disposición judicial este miércoles, el sospechoso ha quedado en libertad, aunque la magistrada acordó retirarle el pasaporte y prohibir su salida de España. También comparecencias semanales ante el juzgado. La causa está abierta por asesinato con alevosía.