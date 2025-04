El horror vivido por Tatiana en una fiesta con futbolistas en Barcelona: «Me fui llorando»

«Estaba con unas amigas tomando copas y me comentaron que iban a una fiesta con futbolistas en un conocido hotel de Barcelona, y me dijeron que viniera», explica en redes sociales la 'influencer' Tatiana Kisiel, conocida como Tatiana, en un vídeo que acumula 50.000 'me gusta' y 700.000 visualizaciones en TikTok. «A mi nunca me ha gustado el ambiente que se respira en estos sitios, el 90 por ciento de los futbolistas suelen ser unos imbéciles, pero tenía ganas de fiesta y acepté (...) Evidentemente fue un error, salí de allí llorando y nunca volveré a un evento así«, relata.

Tatiana explica con todo lujo de detalles el horror vivido en el interior de la fiesta, empezando por la entrada, donde el vigilante de seguridad las obligó a dejar los teléfonos móviles en la puerta. «Puedo entenderlo hasta cierto punto, dado que son famosos y quieren evitar que se los grabe en situaciones comprometidas, pero el evento era en el sótano del hotel; un lugar cerrado y sin ventanas, por lo que me las ingenié para colar el teléfono», explica en el vídeo mientras se maquilla.

Una vez dentro, cuenta, eran más o menos 50 chicas, todas esperando la llegada de los futbolistas. «Hasta este punto todo iba perfecto, la sala era preciosa, la fiesta tenía un muy buen DJ y el ambiente era perfecto (...) Ojalá nunca hubieran llegado los chicos, porque lo arruinaron todo», relata Tatiana, que, sin mencionar el equipo al que pertenecían, especifica que era uno muy conocido de la capital catalana.

«Los tíos eran unos arrogantes y unos estúpidos (...) nos trataban a todas fatal e incluso vi que uno le gritaba cerca del baño a una de las chicas presentes, por lo que decidí grabarlo«, recuerda la 'influencer', que relata horrorizada cómo el futbolista en cuestión se dio cuenta y la persiguió hasta el baño, donde ella se encerró y el otro aporreó la puerta hasta que la obligó a borrar el documento. «Después de eso, por supuesto, me fui, y nunca más volveré a pisar una celebración de este tipo», subraya.

Conocidos casos de abuso en el fútbol

Las declaraciones de Tatiana llegan en un momento especialmente delicado en el que múltiples escándalos sexuales han sacudido cuestionado mundo del fútbol. En enero de este año, el exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, fue enviado a prisión por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Los hechos habrían sucedido durante la madrugada del pasado 30 de diciembre.

Lo mismo podría ocurrirle al lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, nacido en Madrid, que esta semana fue acusado de violación por una joven francesa. Otro conocido caso es el de Robinho, exjugador del Real Madrid, condenado a nueve años de cárcel en Italia por el mismo motivo.