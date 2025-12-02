Suscribete a
«Horas críticas» para el control de la peste porcina en Cataluña: los casos confirmados ya son nueve

El dispositivo de más de 400 efectivos completa una primera batida sobre la zona de seis kilómetros de control intensivo

La Generalitat convoca a sociedades agrarias y de cazadores tras reconocer un problema de sobrepoblación

La UME se enfrenta a los jabalíes sin disparos y con jaulas para contener el foco de peste porcina en Cataluña

Labores de desinfección del cuartel general la Unidad Militar de Emergencias (UME) en relación al brote de peste porcina africana (PPA)
Àlex Gubern

Barcelona

Horas y días críticos para el control del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña el pasado viernes. El mismo día en el que llega a la zona de infección un grupo de veterinarios de la Comisión Europea y comienza el despliegue de ... los 150 soldados de la UME, la Generalitat de Cataluña, a través del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha recordado que los próximas horas, días, hasta el viernes, van a ser determinantes, motivo por el que van a ponerse todos los medios necesarios. «Vivimos horas críticas», ha señalado el consejero redoblando el llamamiento a la población para que evitar realizar cualquier actividad en el parque de Collserola, colindante con Barcelona y habitualmente con una gran presencia de excursionistas, corredores y ciclistas.

