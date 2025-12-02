«Horas críticas» para el control de la peste porcina en Cataluña: los casos confirmados ya son nueve

Horas y días críticos para el control del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña el pasado viernes. El mismo día en el que llega a la zona de infección un grupo de veterinarios de la Comisión Europea y comienza el despliegue de ... los 150 soldados de la UME, la Generalitat de Cataluña, a través del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha recordado que los próximas horas, días, hasta el viernes, van a ser determinantes, motivo por el que van a ponerse todos los medios necesarios. «Vivimos horas críticas», ha señalado el consejero redoblando el llamamiento a la población para que evitar realizar cualquier actividad en el parque de Collserola, colindante con Barcelona y habitualmente con una gran presencia de excursionistas, corredores y ciclistas.

El dispositivo lo componen más de 400 efectivos -Agentes Forestales, que coordinan el operativo, UME, que ya son 150 frente a los 117 previstos de inicios, Mossos, policía local...-, que ya han completado una primera inspección exhaustiva, «palmo a palmo», dentro del perímetro de seis kilómetros desde el punto en el que se encontraron los dos jabalíes contaminados de PPA, por ahora los únicos confirmados, aunque se sospecha de ocho más.

Noticia Relacionada Josep Escandell, presidente de los cazadores: «Era cuestión de tiempo que hubiera un brote con esta alta densidad de jabalíes» José Ramón Navarro-Pareja La caza de estos animales se ha duplicado en los últimos diez años, pero eso sólo supone del 20% al 30% de la población y para controlar su crecimiento sería necesario capturar dos tercios al año

«La prioridad es contener el foco», ha insistido el consejero, recordando que las 39 granjas de cerdos dentro de perímetros de 20 kilómetros han dado resultado negativo. Más allá de esta zona, se ha conminado al resto de explotaciones de porcino a revisar las vallas perimetrales así como las medidas de desinfección de cualquier personas que acceda a las granjas.

En este contexto, el consejero se ha felicitado por el hecho de que, por ahora, ninguno de los casos, tampoco de los sospechosos, se ha encontrado fuera del radio de seis kilómetros, que se suma a un perímetro aún mayor, de 20 kilómetros, de vigilancia. En paralelo, se están implementando una serie de medidas, una de las cuales, de manera notoria, es la convocatoria entre hoy y mañana de las organizaciones agrarias y de las sociedades de cazadores para trazar un plan de control poblacional del jabalí, no solo en la zona infectada y de vigilancia sino en todo el territorio, con objeto de reducir el número de ejemplares.

Noticia Relacionada Claves de la peste porcina: cómo se contagia y cuándo se volverá a la normalidad Isabel Miranda El microorganismo es capaz de sobrevivir hasta 110 días en carne fresca, 1.000 días en carne congelada y varios meses en productos cárnicos ahumados o curados

«Tenemos un problema de sobrepoblación», se reconoce desde el Govern, que ha señalado que va a contarse con la ayuda de los cazadores para una tarea de reducción de ejemplares que en el caso concreto de Collserola ha permitido reducir a la mitad el número de ejemplares. Según datos oficiales de abril de 2024, en el parque de Collserola hay una densidad de 8,2 jabalíes por kilómetro cuadrado, la mitad de los ejemplares por kilómetro cuadrado de dos años antes. «Suerte del trabajo que se hizo entonces en Collserola», ha reconocido el consejero.

Por ahora, con los dos positivos confirmados, incluso ante la eventualidad poco probable de que sean los únicos, desde la Generalitat no se aventuran a señalar cuando se podrían levantar las restricciones, más cuando la permanencia del virus en el medio se prolonga varios días. En este sentido, se creará un grupo técnico para asesorar, analizando también la experiencia de los 14 países europeos donde se han registrado casos de PPA en los últimos años.

En paralelo, y a falta de que en los próximos días y semanas se contemplen ayudas económicas concretas, la Consejería de Economía ha abierto una línea de 50 millones de euros en créditos.