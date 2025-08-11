Un herido y cinco detenidos tras un nuevo tiroteo en Barcelona

Un hombre ha resultado herido este lunes por la mañana tras un nuevo tiroteo en Barcelona. El suceso se ha producido sobre las 8.00 horas, en el distrito de Sants-Montjüic en lo que, todo apunta, habría sido un enfrentamiento entre bandas latinas.

Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado a ABC fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas relacionadas con el enfrentamiento armado, en plena calle y a plena luz del día. Los agentes han dado el alto a los sospechosos en el vehículo en el que pretendían huir.

Ha sido en ese mismo vehículo en el que han localizado dos armas, de las que ahora la Policía catalana investiga su procedencia. La víctima ha sido traslada hasta un centro sanitario, y, según las mismas fuentes, no se teme por su vida.

Ahora la División de Investigación Criminal (DIC) ha asumido el caso para tratar de esclarecer lo ocurrido. Cabe recordar que este tiroteo es el cuarto en las últimas semanas en la capital catalana. El pasado 15 de julio, un fugitivo serbio fue ejecutado, a plena luz del día, en el portal de un edificio de Consell de Cent.

En este caso, sobre la víctima pesaba una orden de detención por el asesinato de dos integrantes de una mafia de los Balcanes, el clan Skaljari, en la isla de Corfú en 2020. Sólo unos días más tarde, resultó herido de bala un antiguo líder de la banda de ladrones Pink Panther's quien, en 2024, fue detenido por la Policía Nacional en Canarias con más de 400 kilos de cocaína, ya vinculado entonces a la organización Skaljari. Este último ataque podría ser un ajuste de cuentas por el asesinato del fugitivo, relacionado con una banda rival, Kavac, según sospechan los Mossos.