Un grupo de manifestantes ataca varios locales durante una nueva protesta propalestina en el centro de Barcelona

Un grupo de manifestantes ha atacado varios locales de alimentación de marcas internacionales este sábado por la tarde durante la segunda marcha propalestina del día por el centro de Barcelona, en apoyo a Gaza y para reivindicar el boicot a Israel, aunque la gran mayoría siguen marchando pacíficamente gritando consignas a favor del pueblo palestino.

Entre los establecimientos afectados están el Starbucks de la Vía Layetana (con el cristal y el rótulo rotos), el Carrefour de la Rambla (donde se ha lanzado un bote de humo) y locales de McDonalds y Burger King en los que se han provocado destrozos.

Además, sobre las 19.15 horas, un grupo de manifestantes ha lanzado baldosas del pavimento en obras de la Rambla y vallas contra la fachada del Carrefour. Pocos minutos después, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han cargado para dispersar a manifestantes en la plaza de Cataluña, muy cerca del supermercado vandalizado.

Esta segunda marcha se produce tras la manifestación que ha empezado a mediodía en los Jardinets de Gràcia, en la que participaron unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 300.000 según los organizadores en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel. Por esa protesta, mayoritariamente pacífica, los Mossos han detenido a un individuo, por romper cristales de un establecimiento.

