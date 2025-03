El Govern da por hecho el pacto presupuestario con el PSC para 2023: «Las partidas están acordadas»

Después de que el Govern catalán y ERC lo negaran durante meses y que el PSC asegurase que sus condiciones, en la negociación, serían prácticamente una enmienda a la política independentista, el acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2023 entre Pere Aragonès y Salvador Illa se cerrará en cuestión de horas. Así lo ha dado a entender este martes la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern.

Con un tono optimista pero, a la vez, reprochando a los socialistas que el acuerdo no se haya cerrado ya, Plaja ha asegurado que: «Hay que ver si hay voluntad real (para el acuerdo), porque las partidas presupuestarias están acordadas y también hay acuerdo en temas extrapresupuestarios». ERC tiene ya pactado el voto favorable de los comunes al proyecto de las cuentas para este año. Pero el Govern necesita, además, el apoyo del PSC o Junts, partidos con los que está negociando un acuerdo.

Según ha informado Plaja, el último escollo para la firma del acuerdo es el proyecto de la vía B-40 en el Vallés (Barcelona), ante el que ha advertido a los socialistas de que «las posiciones maximalistas no funcionan». Sin embargo, desde el Govern se han mostrado convencidos de que el pacto es cuestión de poco tiempo y la portavoz autonómica ha señalado que si ya hay un acuerdo global en el resto de partidas presupuestarias no tiene sentido que no se cierre un pacto por la B-40. «Está todo bloqueado por un único punto», ha añadido.

Sobre este asunto, solo unas horas antes, Jordi Turull, número dos de Junts, ha dicho, en una conferencia informativa, que si el Govern pacta con el PSC las cuentas en el Parlamento de Cataluña es que ERC «quiere pasar página del 'procés' o recortar el autogobierno», mientras que un pacto con ellos sería «avanzar». Turull ha dado por hecho la negociación entre ERC y Junts no va por buen camino. Una de las exigencias de Junts es rebajar impuestos, medida que ERC, los comunes y el PSC rechazan.

De esta manera, el acuerdo presupuestario de un tripartito de izquierdas para las cuentas de 2023, liderado por Aragonès, quien se reunió este fin de semana con Illa en Arenys de Mar (Barcelona), aunque no se dio información del encuentro, está a punto de escenificarse en la Cámara catalana. Sería el primer presupuesto tripartito de izquierdas desde 2010, cuando se puso fin a los gobiernos tripartitos de Pasqual Maragall, entre 2003 y 2006, y José Montilla, de 2006 y 2010.