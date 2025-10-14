Suscribete a
El Gobierno rebaja las expectativas de los 'diplomáticos' de Illa y advierte de que tiene medidas de control

El Ejecutivo recuerda que «puede regular y coordinar» la actividad autonómica en el extranjero «para proteger su competencia exclusiva en política exterior»

El Parlament aprueba con los votos del PSC un cuerpo diplomático catalán propio

Pedro Sánchez y Salvador Illa, en septiembre, durante la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona)
Daniel Tercero

Barcelona

El Gobierno rebaja las expectativas del cuerpo de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, asegura que tiene el control sobre su política exterior -como de la del resto de autonomías- y advierte de que «puede regular y coordinar estas actividades autonómicas para proteger su competencia ... exclusiva en política exterior». La actividad de estos funcionarios está regulada en la Ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que incluye la reforma aprobada en mayo en el Parlament con los votos del PSC, ERC, Comuns y la CUP y que puede suponer el punto de partida de una futura diplomacia catalana.

