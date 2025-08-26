La gestión del Aeropuerto de Barcelona entra en la negociación de los PGE

Se abre la carpeta de la gestión del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Una de las grandes reivindicaciones de la sociedad catalana –particularmente de sus sectores económicos–, va a ser objeto de negociación entre ERC y el Gobierno. Incluida dentro del pacto de investidura de Salvador Illa con los republicanos, el ejecutivo catalán ha confirmado ayer que ya se han abierto conversaciones para tratar de articular lo que se define en ese acuerdo, que es avanzar en una gestión de El Prat desde las instituciones catalanas.

La portavoz del Govern y consejera catalana de Territorio, Sílvia Paneque, ha confirmado que esta carpeta vuelve a estar sobre la mesa, y aseguró que el Ejecutivo de Salvador Illa está abierto a «explorar diversas posibilidades» sobre la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona siempre que se respete el marco normativo. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha afirmado que no hay una propuesta concreta sobre la gobernanza aeroportuaria, pero explicó que ERC trasladó «hace unas semanas» en reuniones esta voluntad de avanzar en este sentido. «Desde el Govern siempre estamos de acuerdo en avanzar tanto en el ámbito competencial como en mejorar gobernanzas de servicios que afectan a la ciudadanía de Cataluña», ha sostenido Paneque, negando en todo caso que hayan abordado con ERC la posibilidad de crear de una filial de Aena.

Obviamente, el acuerdo con el Gobierno y con Aena es imprescindible para cualquier modificación de la gobernanza, más aún en el caso de una empresa cotizada como es el gestor aeroportuario. En este sentido, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, confirmaba el día anterior que las conversaciones habían superado el ámbito catalán y el Gobierno estaba ya implicado.

Noticia Relacionada Illa se abre a «mecanismos» para que la Generalitat participe en el Aeropuerto de Barcelona Àlex gubern Defiende que el Govern cumple «escrupulosamente» los pactos de investidura con ERC y Comuns

El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Illa, además del traspaso de Cercanías, obliga a la creación de un «sistema aeroportuario catalán» que, de acuerdo con la «voluntad de ambas fuerzas» (PSC y ERC), permita «acordar» que la Generalitat tenga «un papel determinante en la definición, articulación y gestión» del citado sistema. Como también sucedió en Cercanías, el redactado es un campo abierto a la negociación. Esquerra, conocedora de las urgencias del PSOE para los PGE de 2026 quiere abrir ya esa carpeta.