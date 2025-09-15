Gerona cuelga en el salón de plenos un retrato del Rey hecho con imágenes del referéndum de 2017

El Ayuntamiento de Gerona ha colgado en el salón de plenos un retrato del Rey Felipe VI hecho con un mosaico realizado con imágenes del referéndum del 1-O. La imagen se ha colgado en la sala de plenos del ayuntamiento este lunes cuando terminaba el plazo impuesto por un juez para volver a colocar un retrato del monarca en una resolución judicial tras una denuncia de Vox.

Avui l'Ajuntament de Girona per imperatiu legal col·loca aquesta imatge elaborada amb fotografies de la repressió de l’1O i recordant que el borbó és persona non grata des del 2017 ❌



👉 Perquè Girona no oblida. Té memòria i el seu compromís republicà per la justícia i la… pic.twitter.com/eM3SoxNojg — Alcalde de Girona (@alcaldegi) September 15, 2025

«Hoy el Ayuntamiento de Girona por imperativo legal coloca esta imagen elaborada con fotografías de la represión del 1-O y recordando que el borbón es persona non grata desde el 2017. Porque Girona no olvida. Tiene memoria y su compromiso republicano por la justicia y la libertad es imborrable», ha explicado en redes sociales el alcalde Lluc Salellas (CUP) para explicar la decisión.

De los 947 municipios de Cataluña, únicamente en 184 (18%) ondea la enseña nacional y en 97 tienen la 'estelada' como símbolo oficial de la población, según un informe de Impulso Ciudadano.