El genocidio de 1936 en Cataluña y sus casi tres mil víctimas

Foto histórica en Tarragona, en julio de 1936. Es una merienda extraordinaria de los niños de asistencia social a cargo de religiosas. Al lado, una iglesia de Barcelona arrasada durante la Guerra Civil FOTOS: ARCHIVO ABC
Sergi Doria

Barcelona

Si genocidio es el «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad», lo acontecido en Cataluña en 1936 se ajusta a la definición. De las 8.360 personas asesinadas hasta 1939, casi tres mil ... lo fueron por el 'odium fidei'. La inquina contra la fe masacró a religiosos y laicos cristianos. A esos casi tres mil, exactamente 2.913 asesinados, dedicó los quince últimos años de su vida Francesc Badia i Batalla (Montblanc, Tarragona, 1923-Sant Julià de Lòria, Andorra, 2020). Un lustro después el 'Diccionario biográfico de la persecución religiosa de 1936 en Cataluña' de este jurista y diplomado en arte medieval ve la luz póstuma en Publicaciones de la Abadía de Montserrat.

