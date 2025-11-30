La Generalitat pide el despliegue de la UME para ayudar a contener el foco de peste porcina en Collserola (Barcelona)

La Generalitat de Cataluña ha solicitado este domingo el despliegue del grupo de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para garantizar la contención del foco de peste porcina africana detectado en Collserola (Barcelona). Hasta el momento hay dos ... casos confirmados, y otros cuatro a la espera de verificar, después de que en las últimas horas se hayan localizado más jabalíes muertos en el radio delimitado por esta enfermedad vírica, que sólo afecta a animales.

Durante una rueda de prensa esta tarde, el consejero de Agricultura del Govern, Óscar Ordeig, ha subrayado que, hasta el momento, la peste porcina no ha afectado a ninguna de las 39 explotaciones de cerdos que se encuentran en la zona contaminada. Los equipos veterinarios del Departamento y del Grupo de Saneamiento Porcino han completado ya las inspecciones clínicas, la toma de muestras y la revisión de las medidas de bioseguridad, confirmando que la enfermedad no ha afectado a ninguna granja de la zona.

Pese a ello, la situación sigue siendo de alerta sanitaria, ya que hasta ahora se han confirmado dos jabalíes positivos en peste porcina en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, mientras que otros cuatro animales se encuentran pendientes de confirmación por parte del ministerio. En el plan de contingencia trabajan Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra y Protección Civil, así como efectivos de la Guardia Urbana y del Seprona de la Guardia Civil, a los que ahora se unirá la UME.

Noticia Relacionada La Generalitat organiza la captura de posibles jabalíes infectados con peste porcina en Collserola (Barcelona) ABC El consejero de Agricultura pide a la ciudadanía evitar la zona afectada y no descarta la intervención de control cinegético de la UME

El Govern mantiene cerrados los accesos a la zona infectada, correspondiente a los primeros seis kilómetros del Parque Natural de Collserola, así como las medidas de vigilancia ampliada hasta los veinte kilómetros y la suspensión de las actividades de ocio organizadas en todo el espacio. El Departamento remarca que la peste porcina africana no afecta a las personas y subraya que, en sólo 48 horas, se ha activado un dispositivo rápido, coordinado y transparente, destinado a contener el foco y proteger un sector estratégico para la economía catalana, en un momento en el que los países importadores siguen de cerca la evolución de la situación.

El Govern recuerda la importancia de extremar las medidas de bioseguridad e insiste en la necesidad de la colaboración ciudadana y municipal para garantizar la eficacia de la respuesta sanitaria. Para cualquier incidencia relacionada con fauna salvaje, como el hallazgo de un jabalí muerto, es necesario contactar con el teléfono de emergencias 112.