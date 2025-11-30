Suscribete a
La Generalitat pide el despliegue de la UME para ayudar a contener el foco de peste porcina en Collserola (Barcelona)

El consejero de Agricultura subraya que no se ha detectado ningún caso en las explotaciones que se ubican en la zona afectada

Cataluña detecta cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

Un coche de los Agentes Rurales en la zona afectada por la peste porcina africana en Collserola (Barcelona)
Un coche de los Agentes Rurales en la zona afectada por la peste porcina africana en Collserola (Barcelona) EFE

E. B.

Barcelona

La Generalitat de Cataluña ha solicitado este domingo el despliegue del grupo de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para garantizar la contención del foco de peste porcina africana detectado en Collserola (Barcelona). Hasta el momento hay dos ... casos confirmados, y otros cuatro a la espera de verificar, después de que en las últimas horas se hayan localizado más jabalíes muertos en el radio delimitado por esta enfermedad vírica, que sólo afecta a animales.

