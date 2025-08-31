La Generalitat pide por carta a los ayuntamientos que se sumen a la campaña por el catalán

Illa, a la entrada de de una reunión del Govern

Las consejerías de Presidencia y Política Lingüística de la Generalitat han enviado esta semana una carta a los ayuntamientos catalanes para pedir que se adhieran al Pacto Nacional por la Lengua, incluido un texto de moción a aprobar en plenos municipales para desplegar políticas locales, según informa este domingo en un comunicado.

El Pacto firmado en mayo es «un gran acuerdo de país fruto del consenso entre instituciones, entidades y sociedad civil» que pretende generalizar el uso del catalán, con un horizonte de trabajo hasta 2030, y el Govern considera clave el papel de los municipios como administración más próxima a la gente.

Esa proximidad «les permite detectar necesidades específicas, generar complicidades y aplicar acciones concretas» en ámbitos como guarderías, programas de acogida, cultura, deporte, 'casals' de jóvenes y de gente mayor, seguridad ciudadana, fiestas populares y transporte público, entre otros, y la carta defiende incorporar la mirada lingüística en todas las políticas locales.

La moción plantea un plan municipal de impulso del catalán para la legislatura; una mesa local por la lengua; que el personal de la administración y el subcontratado conozcan el catalán y los derechos lingüísticos del ciudadano; incorporar un criterio lingüístico en la contratación administrativa; identificar ámbitos deficitarios de uso de la lengua; y atención al público y comunicación institucional en catalán, entre otras acciones.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha defendido que los municipios «se sientan protagonistas en el impulso del catalán». Y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha remarcado que el Pacte «solo tiene sentido si implica todos los niveles institucionales», informa Ep.