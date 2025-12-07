La Generalitat confirma que sigue sin haber positivos de peste porcina más allá de la zona de contención

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmado que se han cumplido los «principales objetivos» para la contención de la peste porcina africana (PPA) y ha confirmado que no hay positivos fuera del radio de 6 ... kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lérida este domingo, en la que ha confirmado que la cifra de positivos es de 13, todos ellos dentro del primer radio. Además, ha informado de que se han analizado más de un centenar de animales y, según él, la gran mayoría de ellos ha dado negativo: «Vamos bien y las informaciones son estas», ha expresado.

Del mismo modo, el conseller ha precisado que los cerdos en las granjas que van a sacrificarse con 61.500 sobre una capacidad total, plazas, en las explotaciones de 80.000. De inicio se explicó que las granjas afectadas eran 39, cuando finalmente son 55, una cifra que se cambió en el momento en que la Comisión Europea amplió a 91 los municipios afectados -de los 76 iniciales-. Con la ampliación del perímetro se han incluido nuevas explotaciones y por tanto los cerdos a sacrificar también son más.

El consejero ha anunciado también que mañana se conocerá el nombres de las integrantes del comité de expertos que investigará si ha podido haber alguna fuga de los laboratorios que hay en las próximidades de brote, es el caso del centro Cresa de la red Irta de la Generalitat, y al que se señala como posible origen del brote.

Por otra parte, desde Agentes Rurales se ha explicado que ya ha comenzado la captura selectiva de jabalíes, siempre mediante jaulas para evitar el estruendo que facilitase la dispersión de ejemplares, en la zona comprendida entre el límite de seis kilómetros y el de 20.