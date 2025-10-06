La Generalitat archiva la sanción a Garriga por defender que «Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos» al caducar el plazo

La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña ha archivado el expediente sancionador contra Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña y secretario general de la formación a nivel nacional, abierto en enero de este año por ... decir que quiere «que Cataluña sea Argelia ni Marruecos» y expresar su rechazo, entre otras cosas, a los menús 'halal', las mujeres con burka y la inseguridad en las calles.

La Generalidad de Cataluña del señor Illa me expedienta por decir que quiero que "Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos".



Que me multen las veces que haga falta:



No quiero que Cataluña sea Argelia ni Marruecos.

No quiero menús halal.

pic.twitter.com/ifhzvQNoUV — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) January 9, 2025

El departamento autonómico, dependiente de la Consejería de Igualdad y Feminismos, ahora en manos de Eva Menor (PSC), pero cuyo expediente se inició con Tània Verge (ERC), bajo el mandato de Pere Aragonès al frente del Govern catalán, ha cerrado el caso al no emitir una respuesta en el tiempo legal previsto. «Se declara la caducidad del procedimiento sancionador», han comunicado a Garriga desde la Generalitat.

De esta manera, según la resolución consultada por ABC, se da por cerrado el intento de sancionar a un dirigente político por decir, en este caso en las redes sociales, en un tuit de marzo de 2024, que: «Hay que elegir: o ley islámica o leyes nacionales. Eso es lo que está en juego. Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos».

Un mes después del tuit, la Fiscalía de Lérida remitió a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat las diligencias por si cabía la posibilidad de una sanción administrativa -ya que el Ministerio Público no veía recorrido penal- en base a la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.

El plazo previsto para dictar y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses. Cumplido el plazo sin respuesta, la oficina autonómica ha cerrado el caso «por caducidad del expediente sancionador». Tras conocer la decisión de la oficina de la Generalitat, Garriga ha repetido las polémicas palabras y ha dado las gracias a las dos consejeras «por la publicidad».