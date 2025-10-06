Suscribete a
Regresan otros 27 españoles que fueron retenidos en Israel por participar en la Flotilla

La Generalitat archiva la sanción a Garriga por defender que «Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos» al caducar el plazo

Tras conocer la decisión de la oficina catalana, el líder de Vox en la comunidad ha dado las gracias a las dos consejeras del ramo «por la publicidad»

Ignacio Garriga (Vox): «Considero a Illa el líder de un partido separatista más»

Ignacio Garriga, en una comparecencia pública en la sede de Vox, en el año 2024 Efe
Daniel Tercero

Barcelona

La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña ha archivado el expediente sancionador contra Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña y secretario general de la formación a nivel nacional, abierto en enero de este año por ... decir que quiere «que Cataluña sea Argelia ni Marruecos» y expresar su rechazo, entre otras cosas, a los menús 'halal', las mujeres con burka y la inseguridad en las calles.

