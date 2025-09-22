Las fuertes lluvias en Cataluña dejan un menor muerto y buscan a quien se cree que es su padre

Las intensas lluvias concentradas en varios puntos de Cataluña dejaron el pasado domingo un balance de 670 llamadas de urgencias al teléfono 112 (hasta las 21.00 horas) y la trágica noticia del fallecimiento de un menor de 11-12 años. Al cierre de la edición, los equipos de emergencias de la Generalitat todavía buscaban a otra persona desaparecida, quien podría ser su padre y que, junto al fallecido, habrían sido arrastrados cuando circulaban con un vehículo por Mediona (Barcelona). Pasadas las 22.30 horas, el presidente del Govern, Salvador Illa, confirmaba el fallecimiento en X, lamentaba lo sucedido y daba el pésame a la familia y amigos.

A las 18.32 horas, según informó Protección Civil, los Bomberos recibieron un aviso desde Mediona por un posible coche con dos personas dentro que había sido arrastrado por la crecida del río Bitlles. Tras constatar que el aviso podía ser verídico, el helicóptero del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se puso a sobrevolar el río en dirección sur. A las 19.17 horas, el helicóptero, a un kilómetro del punto del aviso, encontró el vehículo y los submarinistas pudieron acceder al interior del coche. Al cierre de esta edición solo habían localizado un fallecido y se buscaba a una segunda persona. En el dispositivo de emergencia trabajaban 21 dotaciones de los Bomberos con equipos caninos, drones y, entre otros, unidades de montaña y grupos de apoyo.

Núria Parlon confirma que el fallecido es un menor

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dicho que el cadáver hallado el pasado domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) es el de un menor de 11-12 años, y durante la noche se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

En declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.

«Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia», también porque se lleva avisando de estas lluvias durante la semana, ha concretado.

Los Bombers de la Generalitat han encontrado este domingo por la noche el cadáver mientras buscaban a dos personas desaparecidas en Sant Quintí que viajaban en un vehículo arrastrado por el agua durante las lluvias, y el coche se localizó vacío.

Emergencias gestionó 670 llamadas

El teléfono de emergencias 112 gestionó 670 llamadas de alerta –generando 391 expedientes– por los efectos de las fuertes lluvias concentradas en poco tiempo en varias localidades de Cataluña, especialmente, en las comarcas del Vallés Occidental, el Bajo Llobregat, Barcelonés, Bages y la Selva. Y los Bomberos (has ta las 20.00 horas) recibieron 305 avisos, la mayoría relacionados con inundaciones en las calles y los domicilios, así como para rescatar a pasajeros de coches atascados en vías inundables.

Uno de los servicios más destacados fue el que se llevó a cabo en Montserrat. Los Bomberos tuvieron que trasladar a 25 personas que se habían quedado atrapadas en el funicular de San Juan desde la cima de la vía hasta el monasterio, debido a que el tren estaba inutilizado como consecuencia de un desprendimiento en la vía. Las intensas lluvias también afectaron a carreteras y el tránsito ferroviario habitual. Además, se alteraron algunos vuelos con destino o salida de El Prat que afectaron a aeropuertos europeos.