Forenses evalúan a Jordi Pujol para que la Audiencia Nacional decida si debe viajar a Madrid para el juicio

Su defensa solicitó valorar su capacidad para someterse al proceso

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol EFE

Barcelona

Un grupo de médicos forenses del Institut de Medicina Legal de Cataluña (Imelec) han evaluado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, para determinar si puede someterse al juicio que empezará el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, ... según ha avanzado 'Catalunya Radio' y han confirmado fuentes conocedoras.

