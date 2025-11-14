Forenses evalúan a Jordi Pujol para que la Audiencia Nacional decida si debe viajar a Madrid para el juicio

Un grupo de médicos forenses del Institut de Medicina Legal de Cataluña (Imelec) han evaluado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, para determinar si puede someterse al juicio que empezará el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, ... según ha avanzado 'Catalunya Radio' y han confirmado fuentes conocedoras.

Fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas con el fin de determinar si está en condiciones de desplazarse hasta Madrid.

La Audiencia Nacional ordenó que se practicara este reconocimiento médico a la vista de los informes aportados por la defensa de Pujol sobre su estado de salud, incluido uno sobre sus capacidades cognitivas, dado que el expresidente tiene 95 años.

Quien estuviera al frente del Gobierno catalán durante más de dos décadas, tiene ahora 95 años, y en septiembre de 2022 sufrió un ictus del que se recuperó favorablemente. Su avanzada edad y su estado de salud pueden afectar a la forma en que afronte el «rol dialéctico de su defensa», y por eso ahora será el tribunal el que tendrá que tomar una decisión, en base a los dictámenes médicos.

De hecho, hace unas semanas, el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista en La 2, sostuvo: «¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión».

La Fiscalía Anticorrupción pide para Jordi Pujol nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo. En su escrito de defensa, el patriarca del clan esgrimió que el dinero oculto en Andorra durante 30 años –hasta la confesión– no guardaba relación con sus funciones como presidente de la Generalitat (1980-2003), sino que provenía de su padre, Florenci, y que lo mantuvo en el extranjero por la «preocupación» y «profunda inquietud» que le generaba su carrera política, y así poder «asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos». El argumento no convenció a la Sala, que confirmó el procesamiento, no solo del patriarca, sino de su mujer y sus siete hijos. Aunque, en 2021, el juez Santiago Pedraz ya archivó, por motivos de salud, la causa contra Marta Ferrusola, que falleció en 2024.