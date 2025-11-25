Fomento reconoce con sus Medallas de Honor a Josep Oliu, Pedro Fontana y Enrico Letta

Fomento del Trabajo ha distinguido a Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, con la Medalla de Honor al Empresario del Año por haber sido el alma impulsora de la transformación de la compañía, «convirtiendo una entidad de origen local en un actor de ... referencia, con proyección nacional e internacional». En cuanto a la Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial, la patronal lo otorga a Pedro Fontana, presidente del Consejo de Administración de Areas y vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Sabadell, por «ser un referente en la conexión entre empresa y sociedad, y en la defensa de un modelo empresarial que contribuye positivamente al país

Este año, la patronal también ha dedicado una reconocimiento excepcional para el ex primero ministro italiano, Enrico Letta, con la Medalla Extraordinaria por la Contribución al Proyecto Europeo, por «convertirse en una de las voces más respetadas e influyentes en la construcción y el pensamiento europeo contemporáneo».

Los XVIII Premios de Fomento del Trabajo, entregados esta tarde en la sede de la patronal en un acto con 800 asistentes, han reconocido a ocho empresas: en la categoría de Desarrollo Sostenible para Control Demeter, pionera en demoliciones sostenibles, deconstrucción y reciclaje de materiales; Alsa en Igualdad como referente en diversidad, equidad e inclusión dentro del sector de la movilidad con el impulso de la iniciativa ''Sumando Conductoras'; Astrazeneca en Innovación por su contribución decisiva al progreso de la investigación y al liderazgo científico de nuestro país con la creación del Global Hub de Barcelona; dos premios ex aequo en Internacionalización a Paulig como empresa arraigada en Cataluña que proyecta una alimentación más sostenible a escala global, y a Relats como empresa familiar que se ha convertido en un referente global en materiales avanzados; dos premios ex aequo en Responsabilidad Social para la Asociación Educativa Itaca por su papel clave en la transformación social, garantizando la igualdad de oportunidades para niños, jóvenes y familias de La Hospitalet, y a Fundación ColaCao por su firme compromiso con la infancia a través de programas pioneros de prevención del acoso escolar, y estudios de gran alcance para ofrecer herramientas reales a escuelas y familias; y Dominio de la Cartuja como Pyme del Año.

La ceremonia ha contado con las intervenciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Además, ha contado con la presencia del presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull; la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el consejero de Unión Europea y Acción.

En su intervención, el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado «respeto por el empresario, por las empresas y por la propiedad privada», en un contexto que ha calificado de «profunda preocupación» por el trato que recibe el tejido productivo en Cataluña y en España.

Ante las principales autoridades políticas y económicas del país, el presidente Sánchez Llibre ha denunciado que «demasiado a menudo se sitúa el empresario a la picota y se lo trata como un presuntos delincuente», a pesar de que son las empresas y los autónomos «quienes generan riqueza, ocupación y oportunidades». Ha reclamado «contundentemente» que se ponga fin a «la sospecha sistémica e injusta» sobre la actividad empresarial y que se defienda de manera clara «el derecho esencial y constitucional de la propiedad privada».