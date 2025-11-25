Suscribete a
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

Fomento reconoce con sus Medallas de Honor a Josep Oliu, Pedro Fontana y Enrico Letta

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, pide acabar con la «sospecha sistemática» contra la actividad empresarial

Fomento del Trabajo reconoce a José Creuheras y Jordi Clos

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell
Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell efe

Barcelona

Fomento del Trabajo ha distinguido a Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, con la Medalla de Honor al Empresario del Año por haber sido el alma impulsora de la transformación de la compañía, «convirtiendo una entidad de origen local en un actor de ... referencia, con proyección nacional e internacional». En cuanto a la Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial, la patronal lo otorga a Pedro Fontana, presidente del Consejo de Administración de Areas y vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Sabadell, por «ser un referente en la conexión entre empresa y sociedad, y en la defensa de un modelo empresarial que contribuye positivamente al país

