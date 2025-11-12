La Fiscalía de Barcelona avala investigar al grupo ultra 'Deport Them Now' por su actividad en Cataluña

La Fiscalía de Barcelona avala investigar la actividad del grupo ultra 'Deport Them Now' en Cataluña; colectivo que instó a la «cacería» de inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia) y cuyo líder, Christian L. F. , de 29 años, se encuentra en prisión ... desde el pasado julio, después de que la Guardia Civil lo detuviese en Mataró. Ahora, la Sección de Delitos de Odio, tras una denuncia los comunes, secunda las pesquisas, y acuerda acumular las diligencias a las ya abiertas por Instrucción 2 del citado municipio.

En su decreto, consultado por ABC, la fiscal Marta López Catalá recuerda que la jurisprudencia sobre el discurso de odio-incitación establece que «no se requiere la creación de peligro concreto, sino que es suficiente que la conducta tenga aptitud para generar un clima que sea propenso o proclive a actos discriminatorios». Es decir, que tenga «aptitud para poner en peligro la dignidad del grupo concernido como delito de peligro abstracto que es».

En su denuncia, los comunes hicieron referencia a la concentración convocada por Vox en Mataró, donde el líder de 'Deport Them Now' proclamó consignas como «inmigración, deportación» y «los españoles somos superiores». Unos hechos, apunta la fiscal, ya investigados por el juzgado de instrucción del municipio por asociación ilícita, y que se integrarán «dentro del delito de incitación al odio, discriminación, violencia y hostilidad».

En el marco de dichas diligencias previas, también se analizará si otros dos ataques, uno en un establecimiento de 'kebab' en Cerdanyola del Vallés y otro a la mezquita de Igualada guarda relación con el «mensaje» difundido por el grupo ultra, que operaba a través de la plataforma Telegram. Indica así la representante del Ministerio público que en el marco de la misma causa deberá analizarse, con el preceptivo informe de inteligencia policial, si dichos sucesos guardan relación con la difusión de las consignas ultras del grupo.

Así, como existe una judicialización previa, la fiscal concluye que no procede abrir una nueva investigación al respecto, sino que acuerda que remitir estas diligencias a Mataró para acumularlas a la causa ya abierta.

«Actos hostiles»

Cabe recordar que, para decretar la prisión provisional para el líder del grupo, acusado de incitación al odio, así como de pertenencia a asociación ilícita para cometer delitos discriminatorios y de tenencia de armas -en su casa guardaba una carabina, una pistola de fogueo, una ballesta y una defensa eléctrica- la instructora detalló en su auto que él mismo admitió, durante su declaración como investigado, haber sido el creador del canal, aunque tiró balones fuera al asegurar que no tuvo en cuenta la posible repercusión de su llamamiento, tras alentar a 'cazar' magrebíes tras la agresión a un hombre de 69 años en el municipio murciano.

Así, a través de Telegram e Instagram, difundió «mensajes tendentes a promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racistas». Entre estos: «Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales [...] con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido [...] Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones antiinmigración estatales».

No fue el único. «Nosotros en 'Deport Them Now' tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos en Murcia el 15 de julio por la mañana. Haced vosotros también el esfuerzo. Esta situación requiere de la máxima atención, de la máxima lealtad con nuestros mayores y del máximo compromiso por limpiar España». Y así, siguió: «15, 16 y 17 de julio de 2025. Caza al magrebí, Torre Pacheco, Murcia», rezaba otro mensaje en el que podían verse las fotografías de dos hombres de origen magrebí con sendas dianas en sus cabezas.

La juez concluyó que con la publicación de estos mensajes que llegaron «a un grupo masivo de personas», el individuo «habría favorecido un clima de violencia, hostilidad o discriminación por motivos racistas tendente a reproducir conductas violentas y de odio contra el colectivo de origen marroquí residente en la localidad de Torre Pacheco». A través de internet, facilitó así la comisión de un delito de incitación al odio, y, al mismo tiempo, dificultó su persecución.