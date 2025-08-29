Finaliza la primera fase de las obras de mejora en la L4 del Metro de Barcelona: reabre el tramo entre Verdaguer y Maragall

Las obras de mejora de la línea 4 del metro de Barcelona avanzan dentro del calendario previsto y han permitido reabrir este 29 de agosto el tramo entre Verdaguer y Maragall. De esta forma, las estaciones de Verdaguer, Joanic, Alfons X, Guinardó/Hospital de Sant Pau y Maragall (andén dirección La Pau) recuperan la circulación. A partir del lunes 1 de septiembre comenzará la segunda fase de los trabajos, que mantendrá cerrado hasta el 7 de septiembre el tramo comprendido entre Maragall y Trinitat Nova, así como la línea 11 entre Trinitat Nova y Casa de l'Aigua. La previsión es que el lunes 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, el servicio quede restablecido en su totalidad.

La intervención supone una inversión de 20 millones de euros por parte de TMB e incluye la renovación integral de seis kilómetros de vía, con sustitución del balasto por hormigón y nuevas fijaciones antivibratorias que reducirán las vibraciones en superficie y mejorarán la comodidad de los viajeros. Además, se instalarán enclavamientos de última generación en varias estaciones, se renovarán cuatro aparatos de vía y se construirá un pozo en Guinardó que en el futuro funcionará como galería de ventilación.

A estas actuaciones se suma el plan de modernización tecnológica de la señalización de la L4, impulsado por la Generalitat de Cataluña con una inversión de 62 millones de euros. El proyecto, que se ejecutará progresivamente hasta 2029, permitirá incrementar la velocidad comercial de la línea, aumentar la capacidad en el futuro y mejorar la fiabilidad del servicio frente a incidencias, consolidando así una de las inversiones más relevantes en la red de metro barcelonesa en los últimos años.

Durante el periodo de afectaciones, TMB mantiene un servicio especial de autobuses que cubre las estaciones cerradas y ha reforzado su campaña informativa para los usuarios a través de personal en estaciones, cartelería, megafonía y canales digitales. La presidenta de TMB, Laia Bonet, agradeció recientemente la comprensión de la ciudadanía ante unas obras «imprescindibles para garantizar un metro más moderno, cómodo y fiable».

