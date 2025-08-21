Fiesta Mayor de Sants de Barcelona: fechas, conciertos, cómo ir y cortes de tráfico previstos

Barcelona se acerca a septiembre con la Fiesta Mayor de Sants como uno de sus últimos platos fuertes del verano. Tras las de Gracia, estos festejos populares son de los más multitudinarios de la ciudad y cuentan con unas 400 actividades, calles decoradas manualmente y una agenda repleta de actos para satisfacer a todas las edades y gustos.

En esta ocasión, la fiesta se celebrará del 23 al 31 de agosto y tendrá su epicentro en una quincena de espacios del barrio. Más allá de las calles tematizadas, que son las grandes protagonistas de la fiesta, la música y los bailes a última hora del día serán otro de los platos fuertes y, como cada año, el folklore tradicional, como 'castellers' y 'diables', también tendrán su espacio.

El pregón lo darán este mismo sábado 23 de agosto Esther López Martín y Júlia Truyol Caimari, dos actrices de la compañía de teatro La Calòrica. Será a partir de las 20 horas desde el balcón de la Casa del Mig del parque de l'Espanya Industrial y a partir de aquí empezarán los días de fiesta, y de cortes en algunas de las calles más importantes del barrio por el engalanado y los actos en plena calzada. Esto es lo más importante de esta fiesta.

Afectaciones en calles

En concreto, once calles, o como mínimo alguno de sus tramos, estarán cerradas al tráfico rodado estos días por actos festivos y decoración en la vía pública. Las calles decoradas este año serán Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, plaça de la Farga, Papin, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Dalt i Vallespir de Baix.

En todas ellas, habrá escenarios con actividades variadas y decoraciones que seguro que no defraudan a nadie: talleres y masterclasses de danza, batucadas, espectáculos infantiles, juegos de mesa, havaneras con ron... Entre los actos que cada calle participante, o la organización general, preparan destacan los conciertos y estos son algunos de los más destacados de estos días.

En total se prevén más de 400 actividades programadas entre comisiones de fiestas, entidades y equipamientos. El Ayuntamiento refuerza, además, el servicio de limpieza, con 80 efectivos más, y también habilitará un punto lila de información para prevenir agresiones machistas.

Conciertos de la Fiesta de Sants The Ruralites (sábado 23, calle Guadiana, 22.30 horas)

El Sobrino del Diablo (sábado 23, calle Valladolid, 21.30 horas)

Robin Surf (sábado 23, calle Vallespir de Dalt, 22 horas)

Noche de fiesta con DJ Carlos Bayona, DJ Mara y DJ Xavi Mateu (lunes 25, calle Finlàndia, 23 horas)

El Niño de la Hipoteca (miércoles 27, calle Vallespir de Baix, 21.30 horas)

Trambólicos (jueves 28, plaza Farga, 22 horas)

Sabor Sabor (viernes 29, calle Alcolea de Baix, 22.30 horas)

Bocasoltes (sábado 30, calle Sagunt, 23 horas)

En este sentido, hay que tener en cuenta que el sábado a partir de las 19 horas se celebrará la tradicional 'cercavila' de la fiesta mayor, que obligará a cortes puntuales en el perímetro entre la calle de Sants (desde plaza de Sants) y la zona del parque de l'Espanya Industrial. Quedará alterado el paso de las líneas de bus D20 y V5. Las mismas volverán a sufrir cortes el domingo 31 de agosto entre las 10 y 14.30 horas, en este caso por una carrera ciclista.

Cómo ir a la Fiesta de Sants

Para moverse por Barcelona, como siempre, lo mejor es hacerlo en transporte público y para acercarse a Sants hay opciones en bus y Metro, que además tiene horarios nocturnos mejores. Así, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene por allí el paso de las líneas D20, D40, H10, V5, V7, 27, 52, 54, 70, 78, 109 y 115. En Metro, las mejores estaciones son Plaça de Sants (L1/L5), Hostafrancs (L1), Sants Estació (L3/L5), Tarragona (L3) o Plaça del Centre (L3).

Además, Rodalies u otros trenes también son una buena opción puesto que la Estación de Sants está a solo cinco minutos de la parte más bulliciosa de la fiesta. Con todo, en estos casos es aconsejable consultar previamente aplicaciones de movilidad como Moovit para conocer la mejor opción de transporte para llegar hasta las fiestas de Sants.