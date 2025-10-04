Ferran Pedret (PSC): «Con la reforma de la financiación, Cataluña puede mejorar sin que nadie pierda»

El presidente del PSC en el Parlament de Cataluña, Ferran Pedret, ha afirmado este sábado que la prioridad de su grupo es aprobar los presupuestos y ha descartado de manera rotunda un adelanto electoral. «Preferiríamos que no fuese necesario prorrogar los presupuestos y, por tanto, trabajaremos hasta el último minuto para disponer de una herramienta fundamental como son» las cuentas autonómicas, ha señalado Pedret, en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra. Sin embargo, descarta las elecciones aunque ese objetivo no se logre. «Ya le puedo decir que no habrá elecciones, aunque no se aprueben los presupuestos. El Govern de Salvador Illa es un gobierno estable, sólido y solvente», ha asegurado.

En relación al debate de política general de la próxima semana, Pedret ha explicado que el grupo socialista lo afronta con propuestas centradas en los grandes ejes de acción del Govern: «Combatir las desigualdades sociales, mejorar los servicios públicos, modernizar la administración, impulsar las infraestructuras y garantizar el futuro económico, industrial y social del país».

Sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, Ferran Pedret ha defendido que «hay que evitar plantear la reforma como un juego de suma cero, Cataluña puede mejorar sin que nadie pierda» y ha recordado que «el modelo actual no funciona y está caducado». En este sentido, ha subrayado que aspira a que la comunidad «sea contribuyente neta, porque eso significará que la economía va bien y a la gente le van bien las cosas», al tiempo que ha recalcado que «la solidaridad no es voluntaria, se llama impuestos».

En relación al papel de Ada Colau en la Flotilla a Gaza y su posible regreso a la política municipal, Pedret considera que «Colau ha puesto al servicio de la denuncia pública del genocidio en la franja de Gaza su proyección internacional» y ha remarcado que su retorno o no será decisión de los comunes, a quienes corresponde tomar la decisión.

Finalmente, sobre el ascenso de Aliança Catalana en las encuestas, Pedret ha advertido de que «hay una explotación del fenómeno migratorio con la intención de obtener un rédito electoral inmediato». «Creo que es de una enorme irresponsabilidad», ha subrayado. «El fenómeno de la extrema derecha lo combatiremos a pie y a caballo, que nadie confunda nuestra moderación con una falta de determinación», ha concluido.