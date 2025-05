Feijóo denuncia la arbitrariedad del Gobierno para frenar la opa del BBVA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes desde Barcelona la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez ante la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell abriendo una consulta pública para recabar apoyo de asociaciones y empresas para endurecer ... las condiciones de la oferta del banco vasco y dejar, así, sin posibilidades la operación empresarial. «Me gusta la competencia bancaria pero mi opinión personal no tiene relevancia, lo importante es respetar el proceso», ha dicho Feijóo, quien ha lamentado «este proceder» de Sánchez, pues «no me parece serio ni aconsejable ante decisiones tan complicadas» y se ha mostrado preocupado por el precedente que crea y por hacerlo después del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «La arbitrariedad surgirá de inmediato», ha señalado.

Durante su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Círculo de Economía, Feijóo ha dicho que entiende «la legítima preocupación del Sabadell» por la opa del BBVA pero no entiende «la posición que ha adoptado el Gobierno a este respecto» pues, en su opinión, «nadie se cree que el BBVA iniciara una opa sin que el Gobierno la conociese». De esta manera, el presidente de los populares ha cargado contra el Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar por la estratagema utilizada. «Se utilizará un procedimiento no incluido en la ley y marca un precedente de futuras fusiones en España», ha advertido el líder de la oposición, en el mismo foro en el que 24 horas antes Sánchez anunció la consulta pública.

En esta línea, Feijóo ha recordado que su posición al respecto de la opa no ha cambiado de un año a otro. «Me gusta la competencia bancaria pero mi opinión personal no tiene relevancia, lo importante es respetar el proceso, quien tenga que decidir, que lo haga. El gobierno debe evitar una narrativa de vencedores y vencidos porque no ayuda a nadie y velar por el interés general», ha subrayado ante un foro empresarial que está a favor de que el Ejecutivo impida, elevando las condiciones para culminar la opa, una operación que supondría la compra del Sabadell por parte del BBVA.

Feijóo, que no se ha manifestado en contra del fondo de la cuestión coincidiendo con la posición del Gobierno, se ha centrado, principalmente, en criticar las formas. «¿Si mañana quieren fusionarse otras empresas u otros bancos, pedirán una consulta en el territorio afectado?», se ha preguntado, para añadir: «Es de una frivolidad enorme». Ha terminado de fijar su posición mostrando su preocupación: «¿En qué ley está prevista la consulta? ¿Es vinculante? ¿Pueden pronunciarse los accionistas de cualquier compañía? ¿Los que no son accionistas ni clientes de los bancos en el proceso? ¿Qué opina el Banco Central Europeo? ¿Y el Banco de España? Gobernar es indelegable».

Y ha zanjado su intervención sobre este asunto pidiendo al Ejecutivo que gobierne y diga «las razones» de su posición final: «Lo de la consulta es una frivolidad impropia de una economía del euro. ¿A quién no le gusta que haya más bancos para tener distintas opciones de crédito? Se necesita que los bancos sean solventes, pero no tengo la información al respecto. Me gusta la competencia bancaria, pero pido al Gobierno que se pronuncie y lo motive. Dejémonos de frivolidades. Y veremos si [la consulta y la decisión del Ejecutivo] crea responsabilidad patrimonial».

En otro orden de cosas y en el marco del diálogo establecido con Jaume Guardiola, presidente del Círculo de Economía, entidad organizadora de las jornadas de debate, cuya intervención se ha centrado en la crítica a los partidos por impedir debates serios y técnicos al cruzar acusaciones y polarizar cualquier asunto, como el apagón de la semana pasada, y recordando que el sistema de financiación autonómica está caducado, Feijóo ha lamentado que, tras el caos ferroviario del domingo, sumado al apagón, el Gobierno haya establecido una nueva forma de gobernar: «Cuando se gobierna a golpe de tuit se convierte en un meme constante». Y ha apuntado que la única baza de Sánchez es decir que «la alternativa sería peor».