Feijóo asegura que ganará las elecciones con «suficiente contundencia» como para que España vuelva a la escena internacional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a una treintena de representantes de los populares europeos en materia internacional, este jueves en Barcelona, defendiendo la necesidad de un cambio de gobierno en España y diferenciando las políticas que lleva ... a cabo Pedro Sánchez en el marco comunitario con las necesidades reales del país. El líder de la oposición en el Congreso se ha mostrado convencido de que será el ganador de las próximas elecciones generales, y lo hará de manera contundente para gobernar, enviando un mensaje de fiabilidad.

En el marco de un encuentro organizado por el PP Europeo, con su número dos al frente, Dolors Montserrat, Feijóo ha señalado -en su intervención en abierto a la prensa- que «España volverá a liderar la causa de la libertad y de la democracia y que los españoles dejarán «de ser un problema para Europa» para pasar «a ser parte de la solución». Un paso que «solo» puede dar si el PP se hace con la Moncloa. «No solamente porque hemos ganado las elecciones generales hace dos años, sino porque vamos a volver a ganar con la suficiente contundencia para gobernar de forma incuestionable», ha dicho.

En el momento político actual, con las encuestas dando a Vox una considerable subida en proyección electoral, el líder del PP ha querido mostrar, ante sus compañeros de partido en Europa, un perfil presidenciable y les ha pedido que no tengan «dudas» sobre el papel del PP español. «No vamos a permitir que nuestros socios y aliados, vosotros, desconfieis de nuestro gran país. España trabajará a favor de Europa, a favor de la OTAN, a favor de la libertad, a favor de la prosperidad, a favor de la dignidad de las personas, a favor de la democracia, a favor de Occidente», ha añadido.

En esta línea, Feijóo ha asegurado que «en España no hay 'lawfare'» y, por lo tanto, la española es una democracia consolidada. Eso sí, ha cargado contra Sánchez: «Lo que hay es un presidente y su entorno que son noticia a nivel internacional por su corrupción». Y ha insistido en que «España será el socio creíble, estable y pujante que necesita Europa», cuando los populares se hagan con la Moncloa. Del actual presidente del Gobierno, el líder del PP ha asegurado que «nos está llevando a un aislamiento internacional progresivo y a la desconfianza», porque «nos hemos dedicado a exportar los líos internos que nos llevan de nuevo al ridículo». Y ha enumerado los asuntos que se discuten en Bruselas y que «España está fuera de todos»: marco financiero plurianual, la competitividad, la desregulación, la política agraria común, la política de cohesión, la lucha contra la inmigración irregular, Ucrania, la posible ampliación de la Unión Europea.

Feijóo también ha abordado la cuestión de la inmigración, que ha defendido ordenada y legal; la competitividad de Europa, a la que ha pedido menos burocracia; los sectores productivos comunitarios, para los que ha reclamado más inversión en innovación; y el asunto de la defensa de Europa, señalando que «libertad, seguridad y Estado de derecho no son consignas, son trincheras y si cae una caen todas», por lo que ha reclamado más gasto en defensa y más integración en la OTAN.