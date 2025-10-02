Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Feijóo asegura que ganará las elecciones con «suficiente contundencia» como para que España vuelva a la escena internacional

El líder del PP reprocha al presidente del Gobierno que exporte sus «líos» internos que sitúan al país en una «aislamiento internacional»

Vox achaca a las encuestas el giro del PP en inmigración

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, esta mañana en Barcelona
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, esta mañana en Barcelona EFE
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a una treintena de representantes de los populares europeos en materia internacional, este jueves en Barcelona, defendiendo la necesidad de un cambio de gobierno en España y diferenciando las políticas que lleva ... a cabo Pedro Sánchez en el marco comunitario con las necesidades reales del país. El líder de la oposición en el Congreso se ha mostrado convencido de que será el ganador de las próximas elecciones generales, y lo hará de manera contundente para gobernar, enviando un mensaje de fiabilidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app