Suscribete a
ABC Premium

Familia Torres demuestra que el vino es un símbolo de resiliencia y responsabilidad climática

La empresa entrega sus IX Premios Torres & Earth a los proveedores IPE Industria Gráfica, Walraven Sax, Wein Wolf, al viticultor Miquel González, a las ADFs de Cataluña y la activista ambiental Carlota Bruna

Familia Torres, abanderada mundial de la adaptación del vino al cambio climático

Miguel A. Torres, flanqueado por los galardonados y el presentador del acto
Miguel A. Torres, flanqueado por los galardonados y el presentador del acto ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sector del vino es uno de los más afectados por el cambio climático. El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, es un abanderado mundial de la adaptación de su producción a la emergencia climática que, entre otros efectos, obliga a adelantar las vendimias ... año tras año. En su opinión, la urgencia de actuar para evitar las consecuencias del cambio climático y reducir emisiones «es mayor que nunca» y se ha mostrado convencido este miércoles en la entrega de los IX Premos Torres & Earth de que el sector del vino es un símbolo de resiliencia y responsabilidad mediambiental.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app