Familia Torres demuestra que el vino es un símbolo de resiliencia y responsabilidad climática

El sector del vino es uno de los más afectados por el cambio climático. El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, es un abanderado mundial de la adaptación de su producción a la emergencia climática que, entre otros efectos, obliga a adelantar las vendimias ... año tras año. En su opinión, la urgencia de actuar para evitar las consecuencias del cambio climático y reducir emisiones «es mayor que nunca» y se ha mostrado convencido este miércoles en la entrega de los IX Premos Torres & Earth de que el sector del vino es un símbolo de resiliencia y responsabilidad mediambiental.

Los Premios Torres & Earth se crearon en 2017 y los otorga Familia Torres para reconocer iniciativas de sus proveedores y trayectorias destacadas en la reducción de emisiones de CO2, así como a personas que destacan en la concienciación sobre la emergencia climática. El viticultor de Corbera de Ebro, comarca de Terra Alta, Miquel González, ha sido distinguido por implementar medidas efectivas para reducir el impacto ambiental y garantizar la viabilidad de su proyecto vitivinícola, así como por su capacidad de adaptación «proactiva» ante los retos del cambio climático. González ha subrayado que «mi familia me enseñó a preservar el legado de las viñas que plantó mi abuelo» y ha subrayado que un tercio de la producción mundial de la variedad de garnacha blanca se realiza en su comarca.

El proveedor de etiquetas IPE Industria Gráfica, representado por su director general Francesc Egea, ha recibido el galardón por desarrollar proyectos de economía circular y de ecodiseño, además de obtener certificaciones de sostenibilidad y calcular la huella de carbono. En su parlamento, Egea ha señalado que con Torres «compartimos valores y compromiso por un futuro más sostenible» y que el premio «recuerda que la colaboración es clave para convertirse en una alianza por un mundo mejor», porque «la sostenibilidad no es solo una tendencia, sino el camino a seguir».

En cuanto a la logística, los reconocimientos han recaído en los distribuidores europeos Walraven Sax (Países Bajos) y Wein Wolf (Alemania), representados por sus directores Bart Gijtenbeek y Khalid Wolff, respectivamente, «por ser los primeros en apostar por el sistema ferroviario intermodal» para la distribución de vinos promovido por Familia Torres, método que permite reducir entre un 30% y un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte. Ambos directivos han optado por no viajar a Barcelona a recoger el galardón y enviar sendos vídeos, «por coherencia para evitar incrementar su huella de carbono con el avión».

Sede de los ADFs en el Penedés

El premio Torres & Earth 2025 al Territorio ha sido para el Secretariado de Federaciones y Agrupaciones de Defensa Forestal (ADFs) de Cataluña (SFADF), representado por su secretario Joan Trenchs, por su «labor ejemplar» en la prevención de incendios forestales y la protección del patrimonio natural., así como por su fomento de la responsabilidad ambiental, lo que resulta «un ejemplo para la sociedad». Precisamente este martes se celebró en el Penedés una asamblea de los ADFs de esta comarca y el Garraff, con la participación de distintos ayuntamientos, donde fue ratificada la decisión de adquirir un terreno ofertado por Miguel A. Torres para establecer la sede que coordine sus actividades en estas dos comarcas. La iniciativa está abierta al resto de ADFs de Cataluña y para ello van a solicitar ayudas a la Diputación de Barcelona y a la Generalitat.

La activista Carlota Bruna ha recibido el Premio Torres & Earth 2025 a la Concienciación Ambiental por su «incansable» tarea de sensibilización a favor del medio ambiente, su lucha contra el uso del plástico y su capacidad para movilizar e inspirar a la sociedad en defensa de un futuro más sostenible. La galardonada, que cuenta con más de 230.000 seguidores en redes sociales y que fue premio Forbes 2023 a la mejor creadora de contenidos, además de autora de varios libros, ha dicho al recoger su premio que su compromiso «nace del amor a la tierra y a los animales» porque «todo está conectado y cada decisión que tomamos deja huella, por lo que intento tender puentes entre la información y la acción». Para Bruna, «la sostenibilidad es una forma de vivir y el único camino» porque «la esperanza también es una forma de resistencia».

El presidente de Familia Torres ha agradecido a los premiados su «esfuerzo y compromiso ambiental», así como su determinación y perseverancia, y se ha mostrado convencido de que sumando esfuerzos y apostando por la innovación, en sus palabras, se podrá combatir el cambio climático.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de Familia Torres, Josep Ribas, ha citado la ola de calor, el granizo y las heladas como principales amenazas que sufre el sector del vino: «Sequía siempre ha habido, pero en un contexto de calentamiento global, las plantas necesitan más agua, es una amenaza bastante grave a la que nos tenemos que ir adaptando». Por ello, Ribas ha asegurado que la empresa tiene «prisa por acelerar y reducir emisiones», un objetivo que Familia Torres se marcó en 2007 y, según el último balance de emisiones de 2024, se han reducido un 40% las emisiones de CO2 por botella (directos e indirectos) respecto a 2008. Así, la compañía prevé llegar a una reducción del 60% en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040, ha dicho.

La bodega del Penedès (Barcelona) ha invertido más de 23 millones de euros en acciones de mitigación y adaptación desde 2008, entre ellas un sistema de riego de soporte en la viña Mas La Plana que utiliza agua regenerada en la misma bodega, y la participación en proyectos de investigación en el ámbito de la agrovoltaica (Solarwine) y de la viticultura regenerativa (Regenera.cat).

El presidente de esta empresa familiar ha sido recientemente nombrado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo en la lucha contra el cambio climático en la categoría de 'innovadores'. En la lista 100 Climate, también Miguel A. Torres es el único productor de vino global que figura en el ranking. De su actividad, la publicación centenaria ha valorado especialmente su implicación en la creación de la asociación IWCA, que impulsa la descarbonización del sector del vino y la viticultura regenerativa, entre otras iniciativas.