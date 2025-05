Europa mantiene abierto el seguimiento a la Generalitat por incumplir el bilingüismo en las aulas

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha denunciado en el Parlamento Europeo que, un año después del informe de la Unión Europea tras visitar Cataluña en el que se cuestiona la inmersión lingüística obligatoria en catalán, «ninguna de las 23 recomendaciones» para que se aplique el bilingüismo en las aulas de la comunidad se ha puesto en marcha, porque tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat han mirado para otro lado. Losada ha intervenido este miércoles en la Comisión de Peticiones junto a un padre que, tras acudir a los tribunales y conseguir una sentencia favorable para su hijo, el colegio afectado ha tratado de incumplir la resolución judicial.

En una sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que mantiene abiertas las peticiones a favor del bilingüismo, centrada en valorar el seguimiento del informe sobre la inmersión escolar, Losada ha recordado que «en Cataluña se discrimina a los alumnos castellanohablantes porque se les impide estudiar en español», ha denunciado que «un año después [del informe], ninguna de las 23 recomendaciones se ha puesto en marcha» y «los padres [que reclaman una educación bilingüe para sus hijos] siguen siendo acosados». Y ha puesto el ejemplo, mostrando varias fotografías, de varias pintadas a las puertas de un colegio efectuadas al inicio del curso «que hoy siguen presentes».

La presidenta de la AEB ha advertido también del «desamparo» que sufren los que reclaman el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales en materia lingüística cuando acuden al Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) y este organismo, teóricamente para defender los derechos de los ciudadanos ante los gobiernos, rechaza acoger sus peticiones con respuestas como que los padres que tengan problemas con el catalán que utilicen Google para traducir las notas que envían los colegios, solo en catalán.

En esta línea, Losada ha expuesto que el actual Govern de Salvador Illa «continúa» con el proyecto de Usos Lingüísticos en al Ámbito Educativo (ULAE) «que tiene como objetivo que en las escuelas, profesores, alumnos y no docentes, hablen solo y siempre en catalán» y ha lamentado que, ayer mismo, se aprobase el Pacto Nacional por la Lengua, haciendo hincapié en «una sola lengua», a pesar de que «en Cataluña hay tres lenguas» y cuyo objetivo es el de «hacer frente a la sentencia del Tribunal Constitucional» sobre la aplicación de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a aplicar en todo el sistema al menos una asignatura troncal en las lenguas oficiales.

Otro ejemplo de la situación que se vive en las escuelas de Cataluña que ha presentado la representante de la AEB en el Parlamento Europeo es la aplicación creada por un profesor de un colegio con la que se premia a los niños que «solo hablan catalán y dejan de utilizar el español» en las aulas. Por todo ello, Losada ha pedido «ayuda» a los miembros de la Comisión de Peticiones: «Venimos a pedir ayuda. En Cataluña, los que defendemos el bilingüismo les pedimos ayuda y que este tema continúe en la agenda política porque es la única manera de que se dejen de vulnerar los derechos en España».

Por su parte, Jordi López, padre de un niño con necesidades especiales y que ganó en los tribunales que a su hijo se le impartiera una asignatura en español, ha relatado su caso particular y ha insistido en solicitar ayuda a los eurodiputados. «Hoy he venido ante esta Comisión de Peticiones para pedirles de nuevo ayuda y que hagan todo lo posible para poner fin a esta injusticia que ocurre en un país miembro. Les pido que exijan a la Generalitat el cumplimiento efectivo de la sentencia del 25% en castellano en los centros educativos, garantizando así los derechos de todos los niños, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales», ha solicitado.

Antes de la intervención de los dos peticionarios, el presidente de la Comisión, el polaco Bogdan Rzonka, ha lamentado que la Consejería de Educación haya rechazado intervenir en la sesión parlamentaria. La ausencia, avanzada este martes por ABC, se ha debido a «un conflicto de fechas», según ha señalado Rzonka, quien ha lamentado esta situación. Ni la consejera, Esther Niubó, ni nadie de la Consejería, por lo tanto, ha intervenido en el debate.

Sí lo han hecho varios eurodiputados, todos españoles. Dolors Montserrat (PP) ha defendido que «las sentencias deben cumplirse y las lenguas oficiales protegerse» y ha concretado que es de «sentido común, que español y catalán deban compartir espacio» en las aulas y la esfera institucional, por eso, ha criticado que «la Generalitat [del PSC] sigue aplicando la misma política lingüística excluyente» que la de Junts y ERC. Además, ha advertido de que esta cuestión, para la Unión Europa, no es un problema lingüístico si no de cumplimiento del Estado de Derecho.

Juan Carlos Girauta (Vox) ha reiterado esta posición de que la cuestión que se debate en Cataluña no es lingüística sino de «acatamiento de las sentencias y las leyes» y que, por lo tanto, la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto. «¿Se imaginan los italianos, los franceses, los rumanos, los alemanes que no puedan escolarizar a sus hijos en italiano, francés, rumano, alemán?», se ha preguntado. Y ha añadido: «Hay sentencias firmes que dictan que hay que escolarizar en las dos lenguas oficiales». Girauta ha lamentado que se aplique la inmersión y se imponga un idioma en la escuela: «Lo mismo que el franquismo pero con el otro idioma». También ha intervenido en el debate Diego Solier (independiente, que se presentó en las elecciones con la lista de Se Acabó la Fiesta).

Defendiendo una posición contraria a los peticionarios, Sandra Gómez (PSOE) ha señalado que el modelo de inmersión lingüística en valenciano «me ha permitido poder expresarme en valenciano», aunque la cuestión a debate ha sido sobre el incumplimiento de las sentencias en Cataluña y no en la Comunidad Valencia, ha rechazado que se esté vulnerando el Estado de Derecho en España y ha asegurado que «los padres pueden elegir distintos modelos [lingüísticos]. Una afirmación que ha sido criticado por Montserrat y Losada, ya que, precisamente, en Cataluña no existen «distintos modelos» sino solo uno en el que se obliga a todos los niños a recibir el 100% de las clases en catalán.

Gómez, asimismo, ha puesto como ejemplo de modelo de inmersión lingüística el sistema que se aplica en Bélgica, a pesar de que en Bélgica no hay una lengua común sino que el país está dividido en zonas por su lengua. Se ha preguntado: «¿De verdad vamos a tratar si el manejo de distintos idiomas ocupa lugar?» y ha criticado a la mesa de la Comisión de Peticiones por permitir que se debata sobre esta cuestión. «Es una cuestión meramente política», ha añadido.

En la sesión también han intervenido dos representantes de la Comisión Europea, de los departamentos de Justicia y Educación, que han dicho que la Comisión no tiene competencias para enjuiciar «los regímenes lingüísticos» de los países miembros y, por lo tanto, la Comisión Europea «no puede tomar ninguna decisión» al respecto. «El marco de competencia sobre el bilingüismo es nacional y no del derecho comunitario», han apuntado. Una posición que ha sido rebatida por Montserrat, Girauta y Losada al recordar que lo que se cuestiona es que la Generalitat y el Gobierno no están aplicando las leyes y las sentencias judiciales.