Eurodiputados socialistas de Cataluña, Valencia y Baleares piden la inclusión del catalán en las Escuelas Europeas

Eurodiputados socialistas catalanes, valencianos y vascos, también del PNV, han remitido una carta conjunta a los representantes del Consejo Superior de las Escuelas Europeas para apoyar la solicitud del Gobierno de España de introducir el catalán como lengua optativa en estos centros, creados ... por los miembros de la UE con el fin de ofrecer una educación «multicultural y multilingüe» a los hijos de los funcionarios de las instituciones comunitarias.

La carta llega en la previa del consejo rector de estos centros que se celebrará los días 9 y 11 de abril en Chipre, y donde debe decidirse la consideración del catalán como «Otra Lengua Nacional» (ONL) optativa

«Esta propuesta cumple todos los requisitos legales, presupuestarios y técnicos, ya que la ONL está abierta a las lenguas oficiales en los Estados miembros de la UE. Esta misma condición se ofrece en las Escuelas Europeas para el irlandés, el maltés, el finés y el sueco, ya que son oficiales en países con más de una lengua oficial», apunta la carta firmada, entre otros, por Javi López (PSC), vicepresidente del Europarlamento.

Sin embargo, recuerdan fuentes conocedoras, omiten que las lenguas mencionadas sí son lenguas nacionales, oficiales en todo su territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre en España con las lenguas cooficiales, que sólo lo son en sus CC.AA.

La decisión de las escuelas europeas se produce en paralelo a la iniciativa del Gobierno de España de lograr el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones europeas, dentro del acuerdo entre el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

A criterio de los firmantes, la petición cumple con todos los requisitos legales, además del compromiso por parte de España de «asumir todos los costes adicionales derivados de esta propuesta, así como a garantizar que no afecte al apoyo incondicional que España presta a todas las Secciones de Español en las Escuelas Europeas».

Las mismas fuentes contrarias a la iniciativa recuerdan que los costes contemplan tanto el sueldo de los profesores adicionales necesarios, como otros derivados de las necesidades logísticas en los centros, y según indican personas conocedoras de la preparación de la reunión, «no existe un informe preceptivo sobre el impacto real», dado que el Estado español únicamente cubriría el salario que esos profesores reciben en España (y la Comisión suplementaría, según las reglas que aplican al caso de los 'seconded teachers').

En la misma carta, se recuerda que la ley Orgánica de Educación (03/2020) establece la necesidad de garantizar que el alumnado «alcance la plena competencia lingüística al finalizar la educación obligatoria», en concreto en un territorio de 15 millones de personas, en alusión a Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. La pretensión, recuerdan, es que los citados alumnos puedan «desempeñar un papel clave cuando el alumnado de las Escuelas Europeas continúe sus estudios o su carrera profesional en las comunidades autónomas españolas donde esta lengua es oficial».

Para los firmantes de la misiva, la inclusión del catalán como lengua optativa contribuirá a que las Escuelas Europeas prosigan con su labor de «inculcación y difusión de los valores europeos y la riqueza de la diversidad cultural y lingüística a las nuevas generaciones».

Fuentes conocedoras insisten en rebatir los citados argumentos, y recuerdan que «al no estar expresamente mencionado en la Constitución Española, el catalán no podía defenderse legalmente como 'lengua nacional' y, en consecuencia, tampoco podía defenderse como 'otra lengua nacional'». Este aspecto jurídico queda claramente determinado en la propia Política Lingüística de las Escuelas Europeas, que advierte de que no se puede usar como sinónimos «oficial» y «nacional», recuerdan

Del mismo modo, enmarcan la iniciativa en el contexto político actual, y señalan que «la única razón por la que el Gobierno persiste en la iniciativa es la negociación y dependencia con los separatistas catalanes». A la vez, las mismas fuentes recuerdan que la «política lingüística en Cataluña discrimina al castellano», tal y como se recogió en su informe del 19 marzo la misión de europarlamentarios a Cataluña.