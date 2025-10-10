Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

La estrategia de comunicación de Illa sobre seguridad genera dudas en su propio gobierno

Altos cargos admiten, en privado, que los mensajes de Garriga sobre violaciones y okupaciones «calan» y confiesan que el líder de Vox en Cataluña «es un problema» porque aporta datos «ciertos»

Puigdemont obligará a Illa a asumir que los inmigrantes tengan que hablar catalán

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, este miércoles en el Parlament
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, este miércoles en el Parlament inés Baucells
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Altos cargos de la Generalitat, según ha podido saber ABC, han expresado sus dudas en relación a la estrategia comunicativa del presidente autonómico, Salvador Illa (PSC), en materia de seguridad, agresiones sexuales y okupación con el fin de contrarrestar los mensajes y los datos ... sobre estos asuntos que aportan formaciones políticas como Vox, sobre todo, y Aliança Catalana, y en menor medida, Junts y PP. «El presidente habla para los convencidos», han reconocido miembros de las consejerías de Presidencia y de Interior en relación a este asunto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app