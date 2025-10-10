La estrategia de comunicación de Illa sobre seguridad genera dudas en su propio gobierno

Altos cargos de la Generalitat, según ha podido saber ABC, han expresado sus dudas en relación a la estrategia comunicativa del presidente autonómico, Salvador Illa (PSC), en materia de seguridad, agresiones sexuales y okupación con el fin de contrarrestar los mensajes y los datos ... sobre estos asuntos que aportan formaciones políticas como Vox, sobre todo, y Aliança Catalana, y en menor medida, Junts y PP. «El presidente habla para los convencidos», han reconocido miembros de las consejerías de Presidencia y de Interior en relación a este asunto.

Desde el Govern se hace gala de que, desde que Illa ganó las elecciones en 2024 y se hizo con la Generalitat, los datos que radiografían «la delincuencia» muestran un descenso de «los hechos delictivos». El propio presidente autonómico lo ha destacado en el debate de política general, celebrado esta semana en el Parlament: los delitos en general han bajado un 4,18%, un 13% los robos con violencia y, entre otras variantes, un 11,4% las okupaciones. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no percibe esta mejoría y altos cargos de la Generalitat dudan de que Illa sepa canalizarla.

«Deberíamos poner a un 'tiktoker' a explicarlo», han manifestado estos altos cargos, que han reconocido que el discurso contrario «cala» entre la población, especialmente entre los más jóvenes, hasta no hace mucho tiempo un caladero de votos de la izquierda y ahora un pilar del ascenso de Vox y Aliança. Así, en el Govern han mostrado preocupación por la bandera que de estos temas lleva haciendo desde hace tiempo Ignacio Garriga, al que el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) le augura un crecimiento electoral: de 11 a 14 escaños. «Con este, tenemos un problema».

Estos mismos altos cargos han admitido que los datos que suele aportar Garriga en materia de seguridad (a los que se vincula la inmigración) «son ciertos». Eso sí, sin concretar más detalle. En el debate de esta semana en la cámara catalana, el líder de Vox ha recordado, entre otras estadísticas, que Cataluña acumula «el 32% de las violaciones de toda España», que se producen tantas okupaciones «como en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid juntas» y que «el 69% de los reos condenados por violación [en las cárceles catalanas] son extranjeros».

Sobre este último drama, las violaciones o agresiones sexuales, Illa sí ha reconocido que el Govern no está reduciendo la estadística y lo considera «una nota negativa en los datos de seguridad». De hecho, la tendencia es a la alza. «Suben un 7,6%», ha desvelado en sede parlamentaria. Garriga lo ha explicado tomando un periodo temporal más largo: «En los últimos cinco años se han triplicado las violaciones. Y en los últimos ocho se han disparado un 500%». Y ha puesto el foco, sobre todo, en el PSC: «Ustedes son responsables porque han gobernado indistintamente durante este tiempo».

El debate sobre seguridad es de fondo y está sobre la mesa de trabajo de todos los partidos políticos. La inseguridad ciudadana ya es el cuarto problema más importante para los catalanes (era el noveno hace tan solo tres años), y la inmigración el tercero, según el barómetro del CEO.

Además, la encuesta (junio de 2025) revela que para el 10% de los votantes del PSC la inseguridad en las calles es el asunto más relevante al que tienen que hacer frente los políticos. Y el 2% de los que votaron a los socialistas en 2024 lo harían ahora por Vox, siendo el PP y Aliança Catalana segundas opciones para los que votaron al PSC hace solo un año.