España pide más control migratorio a Andorra para tener vuelos de fuera del espacio Schengen

España quiere una mayor supervisión de las fronteras para permitir que el aeropuerto de Andorra-la Seu pueda acoger vuelos de fuera del espacio Schengen, una reivindicación histórica del Principado.

Lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, durante la ... celebración del 26 Ciclo de la Empresa Familiar Andorrana centrado en debatir sobre el futuro de la infraestructura aeroportuaria. Prieto ha reconocido que la decisión de permitir un punto fronterizo en el aeropuerto de Andorra-la Seu dependerá de un paquete de negociación política más amplia si bien se ha mostrado «moderadamente optimista».

El foco lo ha puesto en un tema que preocupa al Gobierno español y que se ha detectado últimamente: los casos de fraude con los trabajadores fronterizos, personas que tienen permiso de residencia y trabajo en Andorra pero que viven en la Seu o otros municipios del Alt Urgell. Igualmente ha recordado que en la entrada desde fuera del territorio Schengen ahora hay nuevas normas que se deberían aplicar, como el sistema 'entry/exit', además de disponer de control «aduanero, fiscal y fronterizo», por lo que seria necesario tener efectivos de la Agencia Tributaria, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Noticia Relacionada El delegado del Gobierno en Cataluña reta a Feijóo a pasar el examen de nacionalidad: «Quizás acabe como un apátrida» Daniel Tercero Prieto duda de que el líder del PP lo aprobase, en respuesta a la iniciativa de los populares de aumentar el nivel de exigencia de la prueba Por su parte, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha explicado que todas las partes implicadas trabajan para «desbloquear pronto» la situación y se ha mostrado convencido que se podrán ver los vuelo de fuera del espacio Schengen. El secretario de Estadio de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha calificado de «caudal» la llegada de vuelos de fuera del espacio Schengen para impulsar el aeropuerto, al igual que lo es la implicación del sector privado, informa Ep.

