España pide más control migratorio a Andorra para tener vuelos de fuera del espacio Schengen

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, alerta de los casos de fraude con los trabajadores fronterizos

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, en una imagen de archivo
España quiere una mayor supervisión de las fronteras para permitir que el aeropuerto de Andorra-la Seu pueda acoger vuelos de fuera del espacio Schengen, una reivindicación histórica del Principado.

Lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, durante la ... celebración del 26 Ciclo de la Empresa Familiar Andorrana centrado en debatir sobre el futuro de la infraestructura aeroportuaria. Prieto ha reconocido que la decisión de permitir un punto fronterizo en el aeropuerto de Andorra-la Seu dependerá de un paquete de negociación política más amplia si bien se ha mostrado «moderadamente optimista».

