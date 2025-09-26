El 'escape room' de Barcelona que dura 20 horas y está en plena naturaleza: dónde se ubica y cómo llegar

Barcelona no se escapa de las modas y tendencias en sector del ocio y una excelente muestra de ello es la proliferación, en los últimos años, de 'escape rooms' de todo tipo. Se trata de actividades a disfrutar, o sufrir, en grupo en las que los participantes deben lograr un objetivo en un tiempo limitado encontrando pistas, resolviendo enigmas y superando retos.

Escapar de una cárcel, evitar la expansión de un virus letal, encontrar a un asesino o salvar a la población mundial de una bomba atómica son solo algunos de los surrealistas argumentos con los que los aficionados a este ocio se encuentran. Los 'escape rooms' están además adaptándose constantemente a novedades y ahora en Cataluña está triunfando una propuesta que destaca por su originalidad.

Y es que en medio de la naturaleza, a una hora y media de Barcelona, está empezando a despuntar un 'escape room' al aire libre que va mucho más allá del clásico juego de enigmas y que ofrece un fin de semana, y no solo una hora, de aventuras y retos sin parar.

En el Prepirineo

El plan, que combina pruebas físicas y también los típicos acertijos mentales, es en realidad un 'escape forest', puesto que no está enmarcado en una habitación cerrada, y se ubica en Berga, capital de la comarca del Berguedà. Las aventuras se ubican en pleno bosque en el Prepirineo catalán y, como sus fundadores indican, «alternan momentos de relax y juego entre los dos días y la noche».

Algunas de sus experiencias son inmersivas y desafiantes y permiten grupos de 2 a 25 personas, mayores de edad o con menores de más de 10 años que vayan acompañados de adultos. El 'escape', bautizado como 'Scout', dura 1.200 minutos o, lo que es lo mismo, 20 horas, contempla tres comidas, el acomodamiento en una cabaña y cuenta con actores reales que hacen que la aventura en plena naturaleza sea más espectacular.

La temática gira en torno al alistamiento a un programa de entrenamiento de un cuerpo de élite de soldados. Los participantes deben llevar, entre otros detalles, saco de dormir, linterna, traje de baño y mucha ropa de recambio. Además, con motivo de Halloween los organizadores han preparado una versión especial, el 'Survival Zombie Scout', en la que los soldados tienen que salvar la humanidad de una apocalipsis zombie. También es un plan de 20 horas y se ha programado para los fines de semana del 1 y 8 de noviembre.

Todos los detalles de estos planazos así como la reserva de plazas se puede consultar a través de la web de la empresa. El punto de inicio de la experiencia es en la calle Pere II, de Berga. Hasta allí se puede llegar en vehículo particular, a través de la C-16, o en transporte público. La compañía Alsa tiene dos líneas locales, L1 y L2, que pasan cerca de allí, y también tiene conexiones directas con Barcelona, que se realizan en unas dos horas.