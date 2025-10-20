Cataluña instalará inhibidores para frenar la introducción de droga y móviles con drones en las prisiones

La Generalitat prevé incrementar las medidas de seguridad en las cárceles catalanas para frenar la introducción de drogas y teléfonos móviles. Para ello, distribuirá escáneres corporales, que pretenden sustituir la mayor parte de los cacheos funcionario-interno, al resultar «menos invasivos». También inhibidores, ... no sólo para detectar los terminales telefónicos sino igualmente para la detección de drones. Y es que, cada vez con más asiduidad, los Mossos d'Esquadra han interceptado aeronaves no tripuladas, realizando vuelos no permitidos, sobre penales del territorio. Entre otras, para facilitar cocaína y hachís a los internos. De hecho, a principios de mes, detuvieron a un individuo de 32 años por hacer lo propio en Brians 1, acusado de un delito contra la salud pública y la Administración de justicia.

Además, ante el incremento progresivo de la población reclusa -casi un crecimiento de un 3,52 por ciento anual, alcanzando los 9.091 internos el pasado 30 de septiembre- el Govern ampliará la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) con dos nuevos módulos, cuya construcción comenzará en los próximos meses. Entre las razones del aumento de presos, desde el Departament de Justicia aluden al incremento de la actividad policial, con el crecimiento del número de agentes, tanto de la Policía catalana como de Cuerpos locales, así como del plan específico contra la multirreincidencia la respuesta judicial «un poco más ágil».

Lo cierto es que Cataluña registra un crecimiento continuado de presos desde 2021. No en cuanto a mujeres y menores, pero sí de reclusos masculinos, precisan los mismos interlocutores. Estos dos nuevos módulos, cuya construcción se estima para 2028, tendrán capacidad para 128 internos cada uno, y también se «redimensionará» la plantilla de Mas d'Enric para adaptarla a estos nuevos espacios.

Desde Justicia aseguran que todavía no se ha llegado a la saturación de ningún penal, ya que se sigue manteniendo el máximo de dos internos por celda, pero sí buscan ampliar espacios, dado el incremento progresivo de reclusos. Respecto a si el aumento ha supuesto una escalada en las agresiones a funcionares, desde el Departament aseguran que sí existe un pequeño crecimiento de la ratio en cuanto a incidencias como empujones, pero que han disminuido las de carácter grave, que son aquellas que requieren una baja laboral.

Además, atendiendo a una reivindicación de los propios funcionarios, otra de las intenciones de este «plan de legislatura» de la cartera que pilota Ramon Espadaler es la construcción de un centro de formación práctica penitenciaria, que se instalará junto a la cárcel de Quatre Camins. Allí, los trabajadores podrán acceder a «formación oficial», con área de docencia y también de práctica.

Así, según ha apuntando Espadaler este lunes, su departamento pretende responder a los retos que suponen seguridad y convivencia, sin perder de vista el principal objetivo, que es la reinserción. De hecho, la prisión de la Zona Franca para internos de régimen abierto -aquellos que accedan al tercer grado- prevé finalizarse a finales de 2026.