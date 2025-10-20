Suscribete a
Cataluña instalará inhibidores para frenar la introducción de droga y móviles con drones en las prisiones

La Generalitat también prevé la construcción de dos nuevos módulos en el penal de Mas d'Enric para evitar la saturación ante el aumento de internos. Entre otros motivos, lo atribuyen a un incremento de la actividad policial

Funcionarios de prisiones reclaman mejoras en los protocolos tras una nueva agresión en una cárcel catalana

Interior de una cárcel catalana, en una imagen de archivo
Interior de una cárcel catalana, en una imagen de archivo yolanda cardo
E. Burés

Barcelona

La Generalitat prevé incrementar las medidas de seguridad en las cárceles catalanas para frenar la introducción de drogas y teléfonos móviles. Para ello, distribuirá escáneres corporales, que pretenden sustituir la mayor parte de los cacheos funcionario-interno, al resultar «menos invasivos». También inhibidores, ... no sólo para detectar los terminales telefónicos sino igualmente para la detección de drones. Y es que, cada vez con más asiduidad, los Mossos d'Esquadra han interceptado aeronaves no tripuladas, realizando vuelos no permitidos, sobre penales del territorio. Entre otras, para facilitar cocaína y hachís a los internos. De hecho, a principios de mes, detuvieron a un individuo de 32 años por hacer lo propio en Brians 1, acusado de un delito contra la salud pública y la Administración de justicia.

