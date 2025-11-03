Entradas de cine a solo 3,50 € en Barcelona por la Fiesta del Cine a partir de hoy: fechas, películas y salas de la ciudad que participan

Los aficionados a las películas están de enhorabuena porque esta semana empieza una nueva edición de la Fiesta del Cine, una campaña que se estrenó en 2009 y que desde entonces se ha consolidado como una propuesta en toda España, con muchas salas ... adheridas del área metropolitana de Barcelona, para acercar el cine a todos los bolsillos con entradas a precio reducido.

El objetivo de esta iniciativa, organizada por la Federación de Cines de España (FECE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), es fomentar la asistencia al cine y agradecer al público su apoyo al cine en pantalla grande. L bajada de las entradas a espectáculos que ya superan los 8 euros suele ser muy bien acogida.

Esta será la edición de Otoño de la Fiesta del Cine de 2025. En los días que dure los espectadores pueden disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada, que se pueden adquirir tanto presencialmente en taquilla como en las webs de los cines implicados, que son unos 330 en toda España, y de venta online de entradas. No hace falta ningún tipo de acreditación previa para disfrutar del evento.

Fechas y salas adheridas

En este caso, la Fiesta cuenta con Carolina Yuste y Eduard Fernández, Premios Goya 2025 como Actriz y Actor protagonista, como embajadores y el evento volverá a durar cuatro días. Esta edición se celebrará en concreto del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, ambos inclusive.

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de películas aclamadas por la crítica como 'Sirat', 'Mi amiga Eva', 'Maspalomas', 'Expediente Warren: El último rito', 'Una batalla tras otra', 'El Cautivo' o'La sospecha de Sofía'. También están en cartelera 'The Smashing Machine', 'Downton Abbey: El gran final', 'Bala perdida', 'La cena', 'La casa de muñecas de Gabby: La película', 'Tron Ares', 'La deuda' o 'La hermanastra fea'.

Otros títulos que pueden verse estos días a precios reducidos serán 'Caza de Brujas', 'Good Boy', 'La vida de Chuck', 'Black Phone 2', 'A pesar de ti', 'Chainsaw Man', 'Tom y Jerry. Aventura en el tiempo', 'Los domingos', 'Springsteen. Deliver me from nowhere', 'Los tigres', 'Cuerpos Locos', 'Esa cosa con alas' o 'Together', entre otras.

En la provincia de Barcelona hay 42 cines adheridos, la mitad de los cuales están en Barcelona ciudad, según el portal oficial de la Fiesta del Cine. Además de multicines como Cinesa, Grupo Balañá o Yelmo también están instalaciones más auténticas de la ciudad como el Phenomena, los cines Verdi, el Maldà o el Renoir Floridablanca. La página web de la Fiesta tiene un mapa en el que consultar todas las salas que se suman a esta nueva edición de la campaña.