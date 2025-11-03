Suscribete a
ABC Premium

Entradas de cine a solo 3,50 € en Barcelona por la Fiesta del Cine a partir de hoy: fechas, películas y salas de la ciudad que participan

Más de 40 salas de proyección del área metropolitana se han adherido a esta edición de la campaña

Recorrido por las miradas del cine a la Barcelona cambiante

Entradas de cine a solo 3,50 € en Barcelona por la Fiesta del Cine a partir de hoy: fechas, películas y salas de la ciudad que participan
Entradas de cine a solo 3,50 € en Barcelona por la Fiesta del Cine a partir de hoy: fechas, películas y salas de la ciudad que participan INÉS BAUCELLS

A. C.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los aficionados a las películas están de enhorabuena porque esta semana empieza una nueva edición de la Fiesta del Cine, una campaña que se estrenó en 2009 y que desde entonces se ha consolidado como una propuesta en toda España, con muchas salas ... adheridas del área metropolitana de Barcelona, para acercar el cine a todos los bolsillos con entradas a precio reducido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app