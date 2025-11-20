Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

Encendido luces de Navidad Barcelona: acto principal, calles con decoración y horarios de la iluminación

El Ayuntamiento, que este año amplía los kilómetros con decoración, ha preparado un acto principal plagado de sorpresas

Tras la mermelada de Palau, la Generalitat de Cataluña vende su fábrica de canelones

Encendido luces de Navidad Barcelona: acto principal, calles con decoración y horarios de la iluminación

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Barcelona se dispone, un año más, a vivir con emoción los días más mágicos del calendario. Cuando falta apenas un mes para el inicio del periodo navideño, el Ayuntamiento ya tiene preparada la campaña de las fiestas de Navidaden la que, como siempre, ... los ejes comerciales de la ciudad tendrán un peso crucial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app