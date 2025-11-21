Encendido de luces de Navidad en Badalona: el árbol gigante repite, horarios de la iluminación y calles con decoración

Badalona se ha consolidado en los últimos tiempos como una de las firmes ciudades que quiere ser la capital catalana de la Navidad. Viendo el éxito de Vigo, el que es el cuarto municipio más poblado de Cataluña se propuso entrar en esta ' ... guerra' y prometió el año pasado que iba a tener el árbol iluminado más alto de España, superando sí al de la ciudad gallega.

Esta especie de competición acabó con la 'sorpresa' inesperada de que Granada, que no había alardeado tanto públicamente, tenía el árbol navideño más gigantesco del país. Aun así, la inauguración del enorme árbol badalonés generó una gran expectación: alrededor de 50.000 personas asistieron al evento organizado por el Ayuntamiento. Muchos ya esperan tanto el encendido de Barcelona como el de Badalona.

Este año el municipio no quiere ser menos y aunque el árbol gigante volverá a ser el principal reclamo de la Navidad en Badalona, la ciudad tendrá muchas otras propuestas durante estas fechas. El Ayuntamiento ha presentado esta semana sus planes al respecto y dará este viernes el pistoletazo de salida de la campaña más mágica del año.

Iluminación especial

Así, se han instalado más de un millón de luces LED repartidas por toda la ciudad y se han incrementado las calles adornadas, que este año ascienden a 127.

El gran acto, obviamente, será el encendido del gran árbol de la plaza del President Tarradellas. Este año volverá a tener más de 42 metros de altura. Para el esperado momento, el Ayuntamiento ha preparado una fiesta, este sábado a partir de las 17.30 horas, que empezará con el espectáculo 'Tocant les estrelles del cel de Badalona', que incluye circo, artes escénicas, danza aérea y música en directo.

Se prevé que el árbol, que está en frente del Palau Olímpic de Badalona y que cuenta con unos 100.000 puntos led, quede encendido sobre las 19 horas y este ofrecerá como el año pasado un gran espectáculo lumínico y musical.

Un día antes, sin embargo, ya habrán otros actos. Así, este viernes a las 18 horas empezará el acto de encendida del árbol de Navidad de la plaza de la Vila, así como la iluminación de todas las calles. Antes de abrirlas ser representará el espectáculo 'La melodia màgica del Nadal'. Coincidiendo con esto, y como ocurre cada año, se celebrará la Feria Gastronómica de Navidad en la rambla del Gorg, entre el viernes y el domingo.

Más allá de estos actos, esta Navidad en Badalona destacará la muestra de belenes y se estrena, por primera vez, la fábrica de caramelos del Papá Noel, en el parque de l'Escorxador, del 19 al 23 de diciembre. También habrá una nueva propuesta: 'Els Polaris i l'aventura del Magatzem Reial', un espectáculo teatral y musical para que los pequeños ayuden a recuperar regalos perdidos al séquito de los Reyes Magos. Los buzones reales, el campamento real y la cabalgata completarán la navidad de sueño en el municipio.