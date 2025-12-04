Emirates busca personal para tripulante de cabina con sueldos de más de 2.600 euros en Barcelona: requisitos, fechas y cómo inscribirse

Los tripulantes de cabina son la tarjeta de presentación de las aerolíneas. En cada vuelo, estos trabajadores se encargan de recibir a los pasajeros con calidez, garantizar su seguridad y atenderles durante todo el trayecto y despedirles con calidez cuando este finaliza.

Todas ... estas interacciones proyectan la identidad de la compañía y refuerzan su reputación internacional. Por eso las empresas aéreas son tan minuciosas a la hora de contratar a su personal.

Una de las más estrictas es Emirates, reconocida globalmente como una de las mayores aerolíneas del mundo. «Viajamos por todo el mundo para encontrar a los mejores candidatos para nuestro equipo de tripulación de cabina», afirma la compañía en su página web. Una búsqueda en la que España se encuentra muy bien posicionada, pues la compañía cuenta actualmente con 612 tripulantes de cabina españoles.

La aerolínea con sede en Dubái también tiene en sus filas a más de 25.000 profesionales a nivel mund﻿﻿ial, representando a 148 nacionalidades. Esta diversidad refleja la amplitud de su clientela y operaciones en más de 153 ciudades de todos los continentes.

Jornadas de puertas abiertas en España para la contratación de tripulantes: cómo participar

Con la llegada del fin de año, la compañía pretende finalizar el año ampliando su plantilla. Para ello, celebrará ocho jornadas de puertas abiertas en seis ciudades españolas, entre las que se encuentra Barcelona, donde realizará dos: el viernes 5 de diciembre y el miércoles 17. Ambas serán en el hotel Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal a las 9:00 horas.

Los otros lugares donde se llevarán a cabo estas jornadas de selección este mes son: Madrid (lunes 15), Valencia (martes 16) Málaga (jueves 18) y Alicante (viernes 19). También se celebró en Santander el 3 de diciembre y otra en Madrid el 1.

Los aspirantes que deseen participar en estos eventos podrán acudir directamente a los procesos abiertos provistos de un currículum actualizado en inglés y una fotografía reciente.

Durante el mismo día, se informará a los candidatos preseleccionados sobre los horarios de evaluaciones y entrevistas adicionales, que podrían prolongar la estancia en el lugar durante todo el día.

Beneficios y requisitos para ser tripulante de cabina de Emirates

En el Crew Training Centre de Dubái, los nuevos tripulantes reciben un intenso programa de formación de siete semanas, diseñado para garantizar los más altos estándares de hospitalidad y seguridad que caracterizan a la compañía.

Además, Emirates ofrece un atractivo paquete de empleo que incluye salario libre de impuestos, alojamiento gratuito, transporte hacia y desde el trabajo, cobertura médica y descuentos exclusivos en compras y ocio en Dubái. Los empleados también disfrutan de ventajas de viaje en condiciones preferenciales para ellos, sus familias y amigos en todos los destinos de la aerolínea.

A cambio, la compañía busca personas que sean capaces de desarrollar tareas de gran responsabilidad, «desde ofrecer la mejor experiencia al cliente en clase turista hasta gestionar y dirigir a todo el equipo». También deben cumplir una serie de requisitos específicos:

Requisitos para ser tripulante de cabina en Emirates Tener al menos 21 años .

Contar con un mínimo de estudios de secundaria .

Poseer al menos un año de experiencia en hostelería o atención al cliente .

Dominar el inglés , tanto escrito como hablado (otros idiomas son valorados).

Medir al menos 160 cm y alcanzar los 212 cm de altura con la mano.

No tener tatuajes visibles al llevar el uniforme.

Cumplir con los requisitos de visado de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto al código de vestimenta, Emirates también es clara. Las mujeres deben llevar el pelo bien recogido, ir bien maquilladas y llevar vestimenta formal, como un traje de pantalón o una falda de color neutro, con tacones. Por su parte, los hombres también deben ir bien peinados, con la cara afeitada y vestir traje con zapatos formales de trabajo.

Sueldo de un tripulante de cabina de Emirates

Emirates promete a sus trabajadores salarios muy competitivos y beneficios a los que es complicado resistirse.

En su página web, indican que el paquete salarial para un trabajador que entra a formar parte de la compañía es de 2623,24 euros al mes, y está dividido de la siguiente forma: sueldo base de 1161,84 euros a lo que hay que sumar 16,24 euros la hora. En el caso de hacer 100 horas mensuales el monto total asciende a los 1633,11 euros.

Salario base: 1161,84 euros

Por vuelo: 16,24 euros la hora (promedio de 80-100 horas mensuales)

Sueldo total mensual promedio: 2623,24 euros

A este salario hay que sumar las dietas por pernoctaciones que se abonan al salario del mes siguiente. Asimismo, la empresa proporciona alojamiento en hotel y transporte desde y hacia el aeropuerto.

Experiencias en la aerolínea por parte de españoles

Una agradable experiencia laboral de la que parece disfrutar Victoria, tal y como comparte ella misma en su cuenta de TikTok.

En un vídeo grabado antes de un vuelo a Estados Unidos, la tripulante de cabina rompe el tabú de hablar de sueldos en la aviación y detalla que el salario base mensual ronda los 1.100 euros al mes, a lo que se añade un pago por hora de vuelo. Con una media de entre 80 y 100 horas de vuelo, sus ingresos alcanzan aproximadamente 11.244 dirhams, es decir, más de 3.000 dólares (unos 2.590 euros).

«Lo que realmente hace la diferencia es que no pagamos alquiler, ni transporte al trabajo, y tenemos descuentos en viajes y hoteles alrededor del mundo», explica. Emirates cubre el alojamiento en Dubái y ofrece transporte gratuito al aeropuerto, reduciendo notablemente los gastos fijos de su personal.

Salario más competitivo que en las aerolíneas europeas

En Europa, los salarios de las azafatas suelen situarse entre 1.500 y 2.000 euros brutos, con costes de vivienda y transporte que merman el ingreso neto. En España, compañías como Iberia Express o Vueling ofrecen sueldos iniciales de 1.200 a 1.400 euros.