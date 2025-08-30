Dos muertos y un herido grave en un accidente en Vilanova: investigan al conductor por conducir drogado

Dos personas murieron el viernes, otra resultó herida grave y tres menos graves al chocar frontalmente un turismo y una furgoneta en la carretera C-15z en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), lo que suma 97 muertos en las carreteras catalanas este año.

Por causas que todavía se están investigando, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) hubo una colisión frontal con un turismo y una furgoneta implicados. A consecuencia del siniestro, murió el conductor del turismo, P. H. T., un hombre de 28 años y vecino de Canyelles, y la pasajera delantera de la furgoneta, YA. P. F., una mujer de 41 años y vecina de Canyelles. Además, hubo una persona herida en estado grave que los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladaron al hospital de Bellvitge, tres personas heridas en estado menos grave que fueron trasladadas al hospital San Camil y una persona ilesa.

Mossos d'Esquadra informa que el conductor de la furgoneta está siendo investigado por doble homicidio por imprudencia grave, conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes y tres delitos de lesiones (en estos momentos está ingresado).

A raíz del siniestro, se activaron siete patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ocho unidades y también el servicio de apoyo psicológico del SEM.

El Servicio Catalán de Tráfico recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.