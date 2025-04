Dolors Montserrat: «Illa es un soldado de Pedro Sánchez y lo necesita para mantenerse en Moncloa»

Dolors Montserrat, que será nombrada a finales de abril secretaria general del Partido Popular Europeo, según anunció hace unos días su presidente, el alemán Manfred Weber, ha criticado este sábado al presidente de las Generalitat, Salvador Illa, por actuar como «un simple soldado de Sánchez» y carecer estrategia útil para mejorar la situación de Cataluña. «Hace un año que es president y no ha aportado nada: solo sirve a los intereses personales de Pedro Sánchez», ha denunciado.

En opinión de la número dos in pectore del PP europeo, «Salvador Illa no está aquí para defender a los catalanes, sino para mantener a Sánchez un día más en la Moncloa». En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra con la participación de ABC, Montserrat ha criticado que el president socialista «es lo mismo que los independentistas porque no ha cambiado casi nada, además de ser la comunidad autónoma que lidera la presión fiscal con15 impuestos más que el resto, además de también ser los primeros en ocupaciones ilegales de viviendas y continuar los últimos en las evaluaciones de educación PISA o en seguridad y listas de espera en sanidad». En suma, concluye que «los socialistas han vendido sus principios».

Sánchez, líder no fiable en la UE

En cuanto a Pedro Sánchez, Montserrat ha asegurado que en Bruselas ya no se ve al presidente del Gobierno español como un líder fiable. «Sánchez ha perdido toda credibilidad, porque en Europa promete unas cosas y luego en España hace exactamente lo contrario», ha afirmado. Y pone como ejemplo los compromisos en materia de seguridad y defensa, que obligan a incrementar el gasto en esas materias, mientras que en España «llevamos la prórroga de la prórroga de un presupuesto de hace más de dos años y hay 6 miembros en el Gobierno que quieren salir de la OTAN».

La eurodiputada popular ha criticado duramente el viaje de Pedro Sánchez a China, que se ha producido mientras la Unión Europea negocia una respuesta común a la amenaza de aranceles por parte de la administración Trump. «En lugar de actuar junto a Europa, Sánchez se va por libre y esto debilita la posición de toda la UE y pone a España en la diana de Estados Unidos», ha advertido. Para Montserrat, se trata de «una decisión pensada para el lucimiento personal, no para defender los intereses del país».

También la futura secretaria general del PP europeo ha alertado de que Pedro Sánchez está ignorando la ruta migratoria de Canarias, que es la más sensible de Europa y denuncia que esto es así por su voluntad, cuando el resto de fronteras de la UE sí que están protegidas. «La Unión Europea ha aprobado un nuevo pacto de migración y asilo, pero la frontera de Canarias sigue desprotegida porque Sánchez no ha solicitado la intervención de Frontex y Europol», ha asegurado. «Solo el presidente del Gobierno puede activar esa ayuda, y se niega a hacerlo como en su día hizo Rubalcaba. ¿Está intentando desestabilizar las comunidades autónomas que no gobierna el PSOE?», ha cuestionado Montserrat, quién también ha afirmado que «hemos de velar por una emigración legal y por unas fronteras seguras».

Sobre el libro «A calzón quitado» publicado por Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, Dolors Montserrat confía que su compañero de filas se lo regale para Sant Jordi y le ha reconocido que «sacó tres diputados en un momento muy difícil y nadie le trituró porque en el PP trabajamos en equipo, con unidad y responsabilidad». A la vez, Montserrat ha defendido el papel de Alejandro Fernández al frente del grupo parlamentario del PP en Cataluña: «Está haciendo un trabajo impecable en el Parlament». Y ha añadido que «cada uno desde su posición —él en Cataluña, yo en Europa— trabajamos por un mismo objetivo: ofrecer una alternativa seria y firme para los catalanes»..

Dolors Montserrat pertenece a las ejecutivas del PP catalán y del nacional que se reúne cada lunes en Madrid bajo la presidencia de Feijóo. Encabezó las listas del PP por España en las elecciones europeas de 2024 y obtuvo 4 puntos más de votos que el PSOE, además de contener el ascenso de la extrema derecha, un femómeno que sín embargo sí se produjo en el resto del Viejo Continente. Su ascenso a la secretaría general del PP Europeo supone el reconocimiento de ese éxito electoral y de la influencia del PP español en la Unión Europea «porque hemos ganado cuatro elecciones seguidas (municipales, autonómicas, generales y europeas) y somos los que más votos hemos cosechado dentro de la familia popular europea, convirtiéndonos en la segunda delegación», reconoce esta abogada que empezó en política como concejal del PP en su Sant Sadurní d'Anoia natal, diputada de 2008 a 2019, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2016 a 2018 antes de ser eurodiputada y portavoz del PPE.