Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias

La discoteca de Barcelona que está en el top 10 de las mejores del mundo: dónde está y cuánto cuesta la entrada

El local de ocio nocturno, a pie de playa de la capital catalana, se sitúa en la séptima posición de la prestigiosa lista The World's 100 Best Clubs 2025

Una discoteca española lidera el ranking de los mejores clubes del mundo: hay otras cuatro en el top 10

La discoteca de Barcelona que está en el top 10 de las mejores del mundo
La discoteca de Barcelona que está en el top 10 de las mejores del mundo SHOKO
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En cuestión de ocio nocturno, no hay lugar del mundo que gane a España en variedad ni en locales. En nuestro país se encuentran algunos de los mejores bares y discotecas donde disfrutar de una de las grandes tradiciones que caracteriza a los ... españoles: la fiesta. Así lo acredita también el prestigioso ranking The World's 100 Best Clubs 2025, que recoge cada año las mejores discotecas del mundo y que, una vez más, coloca hasta 28 locales españoles entre los mejores del mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app