La discoteca de Barcelona que está en el top 10 de las mejores del mundo: dónde está y cuánto cuesta la entrada

En cuestión de ocio nocturno, no hay lugar del mundo que gane a España en variedad ni en locales. En nuestro país se encuentran algunos de los mejores bares y discotecas donde disfrutar de una de las grandes tradiciones que caracteriza a los ... españoles: la fiesta. Así lo acredita también el prestigioso ranking The World's 100 Best Clubs 2025, que recoge cada año las mejores discotecas del mundo y que, una vez más, coloca hasta 28 locales españoles entre los mejores del mundo.

Aunque Ibiza vuelve a ser la ciudad por excelencia para disfrutar de la música, del gentío y del ambiente nocturno, lo cierto es que hay otras grandes localidades de nuestro país donde podemos encontrar algunos de los locales más prestigiosos. Es el caso de Barcelona, donde se puede disfrutar de dos de las discotecas situadas en el top-10 mundial y donde, cada día, se puede ver a algunas de las grandes estrellas internacionales.

En la séptima posición de esta lista se ubica Shôko Barcelona, un local situado a pie de playa en la Barceloneta que ha sido reconocido como el mejor de la Ciudad Condal según la famosa lista de clubes. El local, que ofrece a sus visitantes una de las experiencias inmersivas más gratificantes de todo el territorio español, esconde muchos secretos que la han convertido en un destino seguro para los turistas que buscan playa, sol y fiesta.

Las discotecas de Barcelona en el top 100 de los mejores clubes nocturnos del mundo 7. Shôko Barcelona

9. Opium Barcelona

12. Sutton Barcelona

34. Sala Apolo

Así es Shôko, la mejor discoteca de Barcelona: dónde está y tipo de música

Como sucede ya con otros muchos locales, Shôko Barcelona esconde una doble cara para aquellos que acuden a diario: por la mañana, un restaurante de lujo y, por la noche, una discoteca de luces de neón. Esta mezcla de gastronomía y ocio nocturno, sumado a la impresionante terraza con vistas al mar y la zona chill out que conquistarán tanto a comensales como a los más fiesteros, ha convertido a este recinto en uno de los más visitados de la capital catalana.

Además de su impresionante localización, a pie de la playa de la Barceloneta (Passeig Marítim de la Barceloneta, 36), el local también ha apostado por incluir en su local con elementos muy típicos de Barcelona, entre los que se incluyen guiños a la arquitectura de Gaudí. Un espacio a la altura de los múltiples invitados VIP que han disfrutado de sus espacios reservados con todo tipo de lujos.

El establecimiento también está preparado para acoger las actuaciones de algunos de los artistas más importantes del ritmo urbano, como es el caso de Bad Bunny, Feid, Ozuna, Rauw Alejandro, Karol G, Young Miko o El Morad. Una larga lista que se incluye también en el tipo de música que se 'pincha' durante las noches y que incluye todo tipo de géneros: desde los grandes éxitos comerciales hasta hip hop, reggaetton, RnB y afrobeat, entre otros.

A todo ello se le suma el compromiso con la seguridad y contra las agresiones sexuales y también con el medioambiente. De hecho, la discoteca recibió hace unos meses el premio a la sostenibilidad ambiental de Barcelona Turisme.

Horario y precio de las entradas de Shôko Barcelona

Shôko Barcelona presume de abrir todos los días del año, por lo que es posible disfrutar todos los días de la semana de este ambiente VIP situado en primera línea de mar. Tal y como indican, el horario de apertura de la discoteca suele ser de 23:30 a 06:00 horas y ofrece hasta siete tipos de fiestas diferentes.

Fiestas de Shôko Barcelona Lunes - Fucking Monday by Shôko Mondaze

Martes - Kiss Kiss Bang Bang

Miércoles - Pop That Party

Jueves - Puro Perreo

Viernes - Demon Time

Sábado - Pure Shôko

Domingo - Level Up

El precio de las entradas para acudir a cualquiera de las fiestas que la exclusiva discoteca, la más cosmopolita de la Ciudad Condal, organiza diariamente en su local varía mucho dependiendo del día de la semana y del evento al que se desee acudir. En general, estos precios pueden ir desde los 10 euros que cuesta la entrada anticipada con una consumición o los 15 euros con dos consumiciones hasta los 8.000 euros que cuesta una Mesa VIP de 12 personas.

En web de la discoteca catalana advierten que las entradas para acceder al establecimiento no son reembolsables en ningún caso y tampoco está permitido el acceso a menores de 18 años.